BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 27 agosto 2025

Metsola ieri al Meeting

Al Meeting di Rimini, Sala Neri gremita, il presidente Bernhard Scholz ha introdotto Roberta Metsola citando Schuman: “L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto”. La presidente del Parlamento europeo ha avvertito che “l’Europa non è definita, non è completa” e rischia “una lenta spirale verso l’irrilevanza” senza decisioni coraggiose. “Meno lezioni moraliste, più azione”, ha detto, ribadendo poi la solidità del legame con gli USA, il sostegno a Kiev (“non sarebbe libera senza l’Europa”) e la condanna per le troppe vittime civili a Gaza. (ilCarlino, Corriere)

Oggi Meloni

Massima sicurezza oggi al Meeting di Rimini per la visita della premier Giorgia Meloni, attesa alle 12 all’auditorium isybank D3, e per l’arrivo nel pomeriggio del vicepremier Matteo Salvini. Prefettura e Questura hanno predisposto misure straordinarie: oltre 100 agenti, controlli intensificati a varchi, stazione e aeroporto, metal detector agli ingressi e agenti in borghese in Fiera. L’allerta è legata anche al presidio pro-Palestina organizzato dal gruppo “Rimini con Gaza”, che alle 11 manifesterà all’ingresso sud per chiedere lo stop agli accordi con Israele. (ilCarlino)

Triangolone, il Tar dà ragione al Comune

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha respinto con sei distinte sentenze i ricorsi presentati da alcuni operatori economici del “Triangolone” (tra piazzale Fellini e largo Boscovich), confermando la piena legittimità degli atti adottati dal Comune di Rimini. I giudici hanno chiarito la corretta titolarità dell’area, acquisita nel 2017 dal Demanio, e respinto l’ipotesi di rapporti assimilabili a locazioni private. Legittimi anche i rinnovi brevi delle concessioni sull’area, in vista della riqualificazione del Parco del Mare. Una conferma per l’Amministrazione comunale che, è il commento di Palazzo Garampi, “da tempo sostiene la necessità di ricondurre la gestione del Triangolone entro una cornice chiara, coerente con la pianificazione urbanistica e con gli obiettivi di riqualificazione del waterfront”. (ilCarlino, Corriere)

Rimini tiene grazie al turismo straniero

Dopo un luglio debole, l’estate riminese ha registrato un agosto da quasi sold-out grazie soprattutto ai turisti stranieri. Secondo i dati H-Benchmark (110 hotel monitorati), la prima settimana si è chiusa con un riempimento dell’80-85%, mentre a Ferragosto si è toccato il 98%, con solo cinque strutture disponibili su Booking. Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera, sottolinea come il calo del turismo italiano sia stato compensato dagli arrivi dall’estero, con una crescita dei numeri per i 4 stelle, mentre i 3 stelle hanno sofferto. Per settembre si attendono ancora buoni flussi stranieri, anche se l’assenza di Tecnoargilla pesa sui numeri. Le fiere autunnali, da TTG a Ecomondo, confermano il trend positivo della destagionalizzazione. (Corriere)

I nuovi Nodi territoriali di salute si presentano

Dopo l’attivazione dei primi quattro Nodi territoriali di salute a Rimini (Centro storico, Sud Mare, Marecchiese e Sud Monte), parte un calendario di incontri pubblici per promuovere questo nuovo modello di prossimità, nato dalla collaborazione tra Comune, Ausl, Distretto e Università di Bologna. I Nodi sono spazi di ascolto e orientamento che integrano medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e operatori del terzo settore, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e rafforzare la rete di cura. “Prende forma un nuovo modello di assistenza vicino ai cittadini”, spiega l’assessore Kristian Gianfreda. Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti, proseguiranno fino a novembre. (ilCarlino)

ilRestodelCarlino: Le foto rubate alle 'mogli' riminesi | Meloni blindata

CorriereRomagna: Allarme spaccate | Valori fuori norma, divieti di balneazione

