BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 27 maggio 2025

Metromare, progetto entro il 15 giugno

“Abbiamo concesso una proroga di quindici giorni al Consorzio Integra per metterlo nelle condizioni di redigere con la massima serenità il progetto definitivo per il tratto di metromare stazione-fiera. Un elaborato comprensivo di profili tecnici ma, soprattutto, conteggi economici chiari e precisi”. Lo comunica il presidente di Patrimonio mobilità Rimini, Stefano Giannini, la società proprietaria delle reti e delle infrastrutture del trasporto pubblico locale. Il progetto sarebbe dovuto arrivare entro il 31 maggio, ma “meglio pazientare per un paio di settimane, con spese, però, evidenziate in modo puntuale, che rivivere di nuovo quanto accaduto nella precedente situazione” con una “correzione dei costi, lievitati addirittura del 50%” (Corriere).

Sicurezza, Siulp: “Rinforzi subito”

Il Sindacato italiano unitario lavoratori polizia di Rimini esprime “forte preoccupazione per la crescente emergenza legata alla sicurezza pubblica e ribadisce con fermezza la necessità urgente di un potenziamento strutturale delle forze dell’ordine, a livello nazionale e, in particolare, nella nostra provincia”. L’intervento arriva dopo le parole di Marco Forte, magistrato della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Bologna: “L’Emilia-Romagna richiederebbe, ne sono convinto da sempre ma ancora di più da quando ci lavoro, il raddoppio esatto delle forze sia di polizia che della Dda per poter fare dignitosamente la prevenzione che ci viene richiesta” (Corriere, ilCarlino, BuongiornoRimini).

Sanità, ticket: buco da 10 milioni

L’Asl Romagna ha accumulato oltre 10 milioni di euro, per l’esattezza 10.440.841,89, di ticket non pagati in sei anni, tra il 2018 e il 2024. Il dato arriva da Pietro Vignali, presidente del gruppo di Forza Italia nell’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, che ha presentato uno studio sul sistema del recupero dei ticket sanitari non riscossi in regione. L’azienda sanitaria romagnola, secondo lo studio presentato, registra una delle percentuali più basse per incidenza dei costi sostenuti nel recupero del ticket tra 2021 e 2023, pari al 4,63% per 314mila euro recuperati a fronte di oltre 14mila di costi per il recupero (ilCarlino).

Turismo, riflettori puntati sul ponte del 2 giugno

Per RiminiWellness Visit Rimini si aspetta l’86 per centro di riempimento delle camere negli hotel del capoluogo. “Il trend registra un incremento rispetto ai dati consolidati dello scorso anno, con un picco di occupazione per la notte di sabato”, conferma la la direttrice Coralie Delaubert. E l’effetto sembra si stia espandendo a tutto il lungo ponte del 2 giugno. “Molti turisti e visitatori della Fiera scelgono di prolungare il soggiorno fino a lunedì, portando l’occupazione al 65 per cento per la notte di domenica”. Occhi puntati sul last minute con l’attesa di raggiungere il pienone (ilCarlino).

Riaprono i giardini del Part

L’appuntamento è per venerdì 13 giugno alle 18 con una serata di incontri, musica, arte per tutta la città, nei giardini dei Palazzi arte Rimini. L’occasione è la presentazione del Piano strategico della cultura di Rimini e del programma degli appuntamenti estivi per il centro storico. Saranno coinvolti tutti gli spazi culturali e artistici, fino a mezzanotte: Museo della Città, Fellini Museum, Biblioteca Gambalunga, l’arena Francesca da Rimini, l’anfiteatro romano, il Teatro Galli, la chiesa di Santa Maria ad Nives. I giardini del Part, conclusi i lavori di riqualificazione architettonica e del sottotetto del Palazzo del podestà, resteranno aperti per tutta l’estate ogni mercoledì e venerdì sera, in concomitanza con le aperture serali dei musei (Corriere).

Referendum, 107 anni l’elettore più anziano

Saranno 112.467 gli elettori chiamati alle urne nella città di Rimini, 54.103 uomini e 58.364 donne, l’8 e il 9 giugno in occasione dei referendum. Gli ultracentenari sono 53 elettori, 9 uomini e 44 donne. La più anziana ha 107 anni. Nelle 143 sezioni, distribuite su 35 seggi, voteranno 174 “fuori sede”, residenti in altri Comuni ma domiciliati nel capoluogo romagnolo per motivi di lavoro, 83, studio, 88, o per cure, 3. Sono 187 invece gli elettori riminesi domiciliati in altri Comuni, dove eserciteranno il proprio diritto (Corriere).

Scm rinnova il consiglio di amministrazione

Enrico Aureli è il nuovo presidente, Andrea Aureli (presidente uscente) e Giovanni Gemmani sono vicepresidenti, Marco Mancini, amministratore delegato, Valentina Aureli, Luca Franceschini e Martino Gemmani sono i consiglieri. I soci hanno inoltre nominato presidente onorario Adriano Aureli. Alfredo Aureli è il presidente onorario uscente. Il nuovo cda ha approvato il bilancio consuntivo. Al 31 dicembre 2024 il fatturato attesta 900 milioni di euro, a fronte di 4mila dipendenti (ilCarlino, Corriere).

Dassilva, nuovo ricorso in Cassazione

Gli avvocati di Louis Dassilva, indagato e in carcere per l’omicidio della signora Pierina Paganelli, hanno annunciato un nuovo ricorso in Cassazione, contestando la seconda conferma della misura cautelare. I legali contestano la prima misura cautelare, per cui Dassilva venne fermato il 16 luglio 2024, nata tenendo conto dell’indizio della cam3. Intanto la procura ha chiuso le indagini preliminari: il pm Paci chiederà il rinvio a giudizio. Se accolta, si andrà verso l’udienza preliminare e il processo (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 14 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Prova d’orchestra’ di Federico Fellini

Alle 17 al conservatorio Lettimi concerto dedicato a Bill Evans

Alle 18,30 al centro Grotta Rossa tavola rotonda e proiezione del docufilm su Valentina Petrillo ‘5 Nanomoli. Il sogno olimpico di una donna trans’ di Elisa Mereghetti e Marco Mensa

Alle 21 al cinema Tiberio il ‘Nazra short film festival’

Alle 21 al centro per le famiglie l’incontro ‘Come sopravvivere allo sharenting. Adulti nella rete’ con Ilenia Imola