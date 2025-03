BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 28 marzo 2025

Oggi in edicola, 28 marzo 2025

“Le prendiamo noi e le diamo ai senza tetto”

Ecco la sfida di Federalberghi Rimini ai prezzi stracciati praticati da alcuni hotel. “Come Federalberghi abbiamo deciso di prendere le camere che sui siti vengono proposte a cifre bassissime, dai 7 ai 15 euro per la doppia, colazione compresa. In queste ultime settimane d’inverno le metteremo a disposizione gratuitamente di chi ne ha bisogno”, spiega Patrizia Rinaldis di Federalberghi Rimini. Ma aggiunge: “Emerge non di rado che le strutture che propongono stanze per 12-13 euro, nel giro di qualche ora portano il prezzo a cifre astronomiche, anche 1.700 euro. Evidentemente qualcosa non quadra” (ilCarlino).

Ieg, cresce l’utile

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group, gestore della Fiera di Rimini, ha approvato il bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2024: ricavi a 250 milioni, con una crescita del 17,7% rispetto all’esercizio precedente, utile a 32,5 milioni con un incremento del 146,1%. Numeri “eccezionali a conferma della solidità del modello di business”, commenta l’amministratore delegato Corrado Peraboni (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Presentato il Boulevard Blu

L’obiettivo è far partire i bandi “entro l’anno in modo da poter avviare i lavori nel 2026”, ha spiegato l’altra sera al cinema Tiberio l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rimini, Mattia Morolli. Boulevard Blu Urbano è il progetto che prevede un investimento di 10 milioni di euro, di cui l’80% finanziato con le risorse europee del programma regionale Fesr e Fse+ 2021-2027 della Regione, con l’obiettivo di riqualificare la passeggiata da piazzale Boscovich al ponte di Tiberio (Corriere).

Un sacco giallo per cambiare il mondo

Torna il Campo Lavoro Missionario. Dal 5 al 6 aprile si potranno riempire i sacchi gialli consegnati dai 3.000 volontari del Campo a 160.000 famiglie nel riminese con indumenti, libri, giocattoli, elettrodomestici e altri oggetti ancora utili. Il ricavato dalla vendita nei sei mercati che saranno allestiti servirà a sostenere i missionari impegnati nel mondo e in Italia. “Un qualcosa di straordinario che fa bene a chi dona e a chi riceve. L’idea di raggiungere le famiglie direttamente nelle loro case è la vera essenza della Chiesa”, spiega il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi (ilCarlino, Corriere).

Cdo presenta Knower

Compagnia delle Opere di Rimini e Bologna Business School, in collaborazione con RivieraBanca, presentano ‘Knower – Le imprese diffondono cultura’. Il format prevede l’apertura al pubblico di alcune eccellenze imprenditoriali del territorio. Si inizia il 2 aprile con Scm, si prosegue a maggio con la Teddy e a giugno con la gelateria La Romana. “Knower nasce dall’esigenza di relazioni che abbiamo intercettato nel mondo del lavoro”, spiega il presidente della Cdo, Cristian Manoni (ilCarlino, Corriere).

Manuela Bianchi, terzo giorno davanti ai giudici

Un nuovo particolare è emerso dal racconto di Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento nel delitto della suocera, Pierina Paganelli. Secondo lei, Louis Dassilva temeva che la 78enne potesse assumere un investigatore privato per scoprire con chi la nuora intrattenesse una relazione extraconiugale. Da qui, l’ipotetico movente? L’interrogatorio è terminato però con un colpo di scena. “Signora Bianchi, guardi negli occhi Dassilva e mi dica se conferma quanto fin qui detto”, è stata l’ultima domanda del legale difensore di Louis Dassilva (indagato e in carcere per il delitto), Riaro Fabbri (ilCarlino, Corriere).

Sarà una Pasqua ricca di eventi

A Rimini la parte del leone la farà il ‘Paganello’, torneo internazionale di Beach Ultimate Frisbee, che si terrà dal 19 al 21 aprile. Tra gli altri eventi: dal 18 al 21 aprile il parco XXV Aprile ospiterà lo ‘Street Food Truck Festival’. A Riccione, il sabato santo è atteso il concerto di Ermal Meta. A Bellaria dj-set e musica dal vivo con Morgan ed Edoardo Vianello. A Misano arriva l’Oktoberfest, mentre a Cattolica la ‘Piazza del Gusto’ (Corriere).

Il Carlino compie 140 anni

“Mi aiutate a capire questa realtà”. C’era anche il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, alla festa a Palazzo Re Enzo per i 140 anni del quotidiano il Resto del Carlino. “Una delle sfide più importanti è non mancare mai di rispetto, non creare pregiudizi, non rinunciare mai al carattere di umanità” (ilCarlino), ha aggiunto nei suoi auguri, a cui ci uniamo.

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Un giornale e la sua città | Daniel Craig in diretta sullo schermo del Fulgor

CorriereRomagna: La verità in faccia | Ecco il boulevard blu

IlPonte: Nazionalismi. La posta in gioco | In fuga da Rimini

Oggi a Rimini

Alle 17 al palazzo Fulgor inaugura la mostra ‘Sudari di cinema: Fellini, Pasolini, De Sica & … nella matita di David Parenti’

Alle 17,30 al Rockisland Claudio Martelli presenta il libro ‘Il merito, il bisogno e il grande tumulto’

Alle 18 in cineteca Cristiana Colli presenta il libro ‘Adriatico. Mare d’inverno’

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Berlino, estate 1942’ di Andreas Dresen

Alle 17 al centro polivalente di Cattolica Anna Cecchini presenta il libro ‘Prime stampe del mio io’