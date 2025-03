Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 29 febbraio 2024

Oggi in edicola, 29 febbraio 2024

Rimini da papa Francesco

Sono stati un centinaio i riminesi che ieri, guidati dal vescovo Nicolò Anselmi hanno incontrato papa Francesco per l’udienza in aula Paolo VI, in Vaticano. Preso posto in platea si sono fatti riconoscere srotolando uno striscione con scritto ‘Grazie Papa Francesco Rimini ti vuole bene’ e intonando l’ormai immancabile ‘Romagna mia’ (ilPonte, ilCarlino). Ora di religione, oltre l’84 per cento dei ragazzi della diocesi ha scelto l’insegnamento. Intervista del Corriere Romagna al vescovo Anselmi.

Integrazione, a scuola di cittadinanza

“La scuola come chiave della cittadinanza”. Lo pensa Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, dove il 15,7 percento degli under 18 non è italiano. Il dato, sopra la media nazionale, è in aumento negli ultimi anni. Per il sindaco, anche per esperienza personale, la scuola rappresenta il luogo per riconoscere un futuro ai minori stranieri che vivono in Italia (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Senza elettricità, treni in super ritardo

Un guasto alla rete di alimentazione elettrica della linea Adriatica ha causato ritardi e disagi per viaggiatori e pendolari, ieri dalle 10,40 circa. Diversi i treni cancellati, sostituiti da bus, o con ritardi anche di 115 minuti. La circolazione ha iniziato una graduale ripresa dalle 17 in poi (ilCarlino, Corriere).

Mercato ittico: sarà la volta buona?

Una vicenda che arriva da lontano. Già nel 2005 si parlava dei primi progetti, poi mai concretizzati, per la realizzazione del nuovo mercato ittico di Rimini. La vera svolta arriva post-Covid, con l’accesso a fondi europei: 7 milioni (più 2 comunali) per realizzare un moderno “Centro servizi polivalente per la pesca e l’acquacoltura”. Il punto della situazione sul Settimanale ilPonte.

Eolico in Valmarecchia, la Regione ribadisce: no

“Un intero territorio, comprese le tante associazioni di categoria, si è espresso negativamente su questo impianto”, ha avuto modo di ricordare la consigliera regionale del Pd Nadia Rossi ieri intervendo a Key Energy. “Non andiamo contro l’energia eolica o altre fonti di rinnovabili, stiamo realizzando due impianti off shore al largo di Ravenna, ma nel territorio di Badia Tebalda va preservata una zona fragile e a forte rischio di dissesto idrogeologico” (ilCarlino).

Case fantasma, arrestato il truffatore

Pubblicava su Facebook annunci di case in affitto in riviera, ma poi, incassata la caparra spariva. L’uomo è stato individuato e arrestato dai carabinieri di Riccione. Davanti ai giudici l’uomo ha ammesso la colpa, sostenendo di aver messo in atto la truffa per raccogliere i soldi necessari per un viaggio che gli avrebbe permesso di incontrare il figlio (ilCarlino, Corriere).

Malattie rare

Il 29 febbraio è un giorno raro… lo si vede solo una volta ogni quattro anni. E’ per questo che è stato scelto per celebrare la Giornata delle malattie rare. “Una malattia si definisce rara quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti. Si parla di circa 8.000 malattie”, spiega al Corriere Marisa Bagnoli, referente dell’Asl Romagna in materia. “Da quando è operativa l’informatizzazione delle reti per le malattie rare, e cioè dal 2007, in Ausl Romagna sono stati rilevati 6.241 casi” (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Segregata in ufficio dal marito | Romagna mia dedicata al Papa

CorriereRomagna: Bando per 20 vigili urbani, in 600 per essere assunti | il futuro è già realtà

IlPonte: Accordo Italia-Albania, 673 milioni buttati a mare | Mercato ittico, ci siamo?

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 in fiera Key Energy

Alle 21 al Teatro della regina di Cattolica incontro con Umberto Galimberti ‘L’io e il noi. Il primato della relazione’

Alle 21 al cinepalace di Riccione il regista Angelo Antonucci presente alla proiezione del film ‘Goffredo e l’Italia chiamò’