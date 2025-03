BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 29 marzo 2025

Oggi in edicola, 29 marzo 2025

Aeroporto, collegamenti difficili: dal 31 marzo le prime navette

Dopo le proteste dei viaggiatori rafforzate dalla segnalazione del comune di Rimini, Start Romagna ha presentato i nuovi collegamenti tra la città e l’aeroporto. Dal 31 marzo la linea 9 sarà rafforzata, anche nelle ore serali, collegando lo scalo alla stazione del Metromare e alla stazione Fs (ilCarlino, Corriere).

Botte e minacce

Avrebbe preso la sua bimba a schiaffi e l’avrebbe strattonata così forte da causarle un trauma cranico. Questa l’accusa per il 27enne riminese, 18 mesi la figlia. L’uomo avrebbe anche minacciato di morte la compagna. E’ agli arresti da quando la donna, con in braccio la piccola, è fuggita in strada chiedendo aiuto ai carabinieri. Il 15 maggio il processo (ilCarlino, Corriere).

Assolta dopo 11 anni

La ex dirigente comunale dello Sportello unico per l’edilizia era accusata di abuso d’ufficio. Avrebbe tardato a emanare le istanze di demolizione nei confronti del ristorante Sangiovesa al mare e del bar Barcollando. Il fine, secondo l’accusa, sarebbe stato favorire i gestori delle due attività. Il giudice, però, ha sposato la tesi della difesa: la condotta della ex dirigente è stata “corretta e non arbitraria, buona e prudente adottata anche al fine di scongiurare il rischio, in danno alla Pa” (ilCarlino, Corriere).

208 anni di polizia penitenziaria

L’anniversario del Corpo, al centro dell’ultimo consiglio comunale a Rimini: 208 anni vissuti, ha spiegato la comandante Aurelia Panzeca, all’insegna “del doveroso tentativo di contribuire a recuperare la popolazione detenuta, adempimento di un dovere che con grande sacrificio”, il Corpo “espleta con profondo coraggio, giorno per giorno nonostante le enormi difficoltà”. Per esempio, nell’ultimo anno ai Casetti si sono avuti 52 atti di autolesionismo, 158 procedimenti disciplinari, 7 tentativi di suicidio, 3 atti di aggressioni al personale di polizia penitenziaria, 20 danneggiamenti ai beni dell’Amministrazione, 51 manifestazioni di protesta individuale (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Aggredisce la figlia di 18 mesi | La riviera parla inglese

CorriereRomagna: Picchia la figlioletta e minaccia la compagna | Riparte il giro dle mondo in moto

IlPonte: Nazionalismi. La posta in gioco | In fuga da Rimini

Oggi a Rimini

Alle 16,30 alla Libreria di Alice Barbara Bianchi e Cinzia Bianchi presentano il libro fiaba ‘Cosa sarò. Una lezione di felicità’

Alle 17 in cineteca Stefano Giovanardi, presenta il suo libro ‘Passeggiate astronomiche’

Alle 17 al cinema Tiberio ‘Storia di un No. Come riconoscere la violenza nelle relazioni fra adolescenti’

Alle 17 alla Casa delle donne presentazione del libro ‘Saresti così bella’ di Holly Bourne

Alle 21 al teatro Galli il monologo di Raffaello Baldini ‘Zitti tutti!’ con il Collettivo Teatri Rimini

Alle 21 al cinema Fulgor anteprima del film ‘Queer’ di Luca Guadagnino, in collegamento video l’attore Daniel Craig

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Berlino, Estate 1942’ di Andreas Dresen

Alle 17 al palazzo del turismo di Riccione il concerto ‘Tra le righe musicalmente’ promosso da Noi liberamente insieme Progetto Itaca Rimini

Alle 17 in biblioteca a Misano l’incontro ‘L’intuito impareggiabile della collezionista Peggy Guggenheim’

Alle 17 al Museo della regina conferenza di Federica Cozzio ‘Storie di marineria. Il riuso creativo delle immagini d’archivio’

Alle 21,15 al teatro Corte di Coriano Laura Formenti in ‘Drama queen’

Alle 21 all auditorium Renzi di Morciano ‘Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro’ di Aldrovandi

Alle 17 nella sala del Vescovado di Pennabilli presentazione della rivista ‘Studi montefeltrani’

Alle 17,30 in biblioteca a Santarcangelo Chiara Lagani presenta l’adattamento del primo libro dei romanzi di Elena Ferrante ‘L’amica geniale’ illustrato da Mara Cerri, a seguire presentazione del libro ‘Maternità’ di Sheila Heti

Domenica a Rimini

Dalle 9 in centro storico il mercatino Rimini antiqua

Alle 10 al cinema Fulgor la conferenza ‘Contro il disonore’ con Tiziana Dal Pra e la presentazione libro ‘Femminicidi d’onore. Dal processo Saman ai diritti negati delle donne migranti’ di Ilaria Boiano e Isabella Peretti

Alle 16,30, 18,45 e 21 (versione originale in tedesco sottotitolata) al cinema Tiberio il film ‘Berlino, Estate 1942’ di Andreas Dresen

Alle 17 al palazzo del turismo di Riccione concerto del coro Le Allegre Note

Alle 17 al centro polivalente di Cattolica il filosofo Daniele Barbieri e il fumettista Igort in ‘Filosofia delle bolle: il pensiero del fumetto’

Alle 16,30 al teatro Amici di Monte Colombo il musical ‘Chiara di Dio’ di Carlo Tedeschi

Alle 17 al teatro Villa di San clemente in scena ‘Quattro volte Andersen’ della Compagnia Drammatico Vegetale

Alle 21 al cinema Astra di Bellaria ‘Noi e loro’ di Delphine e Muriel Coulin

Alle 16,30 all’auditorium Little Tony di Serravalle il scena ‘Il volo’ de La Baracca