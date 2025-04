BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 3 aprile 2025

Oggi in edicola, 3 aprile 2025

Pasqua, “superate le prenotazioni del 2024”

“Per Pasqua siamo a un 35% di riempimento camere e mancano ancora venti giorni”, spiega al Corriere Antonio Carasso di Promozione Alberghiera. Prenotazioni che sono spalmate su 550 hotel attivi in quei giorni e non 300 come, appunto, lo scorso anno, quando la Pasqua cadde il 31 marzo. Saranno aperti, infatti, anche gli hotel sprovvisti di riscaldamento. Al dato ha influito “la data alta: domenica 20 aprile, che porta con sé, solitamente, caldo e bel tempo. E poi i nuovi collegamenti aerei, che potrebbero determinare una forte presenza straniera”, spiega Carasso (Corriere).

Centro storico tra aperture e chiusure

C’è chi abbassa la saracinesca e chi appende una nuova insegna, fa notare oggi il Corriere. In via Mentana, per esempio, c’è attesa per l’apertura della nota pizzeria napoletana ‘Da Michele’, mentre in piazza Tre Martiri ha chiuso il bar Naif. “L’interesse per il centro storico non è diminuito, le richieste si mantengono costanti”, spiega l’agente immobiliare Ennio Tisselli. Tra le nuove aperture in centro si segnala anche, a breve, l’arrivo della cartoleria Legami su corso d’Augusto (Corriere).

Bilancio col segno più per la diocesi

Il conto economico della diocesi di Rimini per il 2024 ha visto: ricavi per 2.831.843 euro, costi per 2.277.968, per un utile di 553.875 euro. I contributi ricevuti, tra 8 per mille ordinario e straordinario, ammontano a 1.604.708 euro. Si aggiungono poi 749.147 euro di offerte varie e 477.988 euro di fitti attivi. Continua a scendere il debito, da 10.012.464, dato 2023, a 9.160.712 euro (ilPonte).

“Contrarre i costi senza dimenticare la nostra vocazione”

L’economo della diocesi di Rimini, don Danilo Manduchi, commenta i risultati del bilancio. “È il decimo anno consecutivo in cui la diocesi può mostrare un bilancio in attivo. Un risultato frutto del sacrificio e del lavoro di tutta la Chiesa diocesana”, spiega. “A tutti è stato affidato il compito di custodire, anche dal punto di vista economico, la nostra casa comune, cioè la Chiesa” (ilPonte).

Forum, arriva la bocciatura del comitato dei comitati

Il coordinamento dei comitati cittadini boccia i forum deliberativi presentati pubblicamente qualche giorno fa dal Comune di Rimini. Tra le criticità, “presenza diretta ma ingestibile dal punto di vista pratico”, “formula calata dall’alto e da questo controllata”, “mappatura in contrasto con le reali uniformità di zone”. I forum, inoltre, “hanno solo un ruolo consultivo e il Comune è unicamente obbligato a rispondere alle proposte, ma non a recepirle” (Corriere).

“Sono le voci di Louis e Manuela”

Depositata ieri alle 13 dalla Procura di Rimini la perizia fonometrica commissionata al tecnico forense Marco Perino. Tre le parole riconosciute attraverso l’esame, pronunciate la sera del 3 ottobre 2023 tra le 22,12 minuti e 11 secondi e le 22,13 minuti e 45. L’audio è quello registrato dalla telecamera di un box distante una sessantina di metri dalla scena del crimine. Le parole sono ‘calma’, ‘buona’ e ‘ragazza’. La prima e la terza le ha pronunciate una voce dal timbro basso e profondo, compatibile con Louis Dassilva, la seconda una voce femminile, che sarebbe compatibile con quella Manuela Bianchi. I due sono indagati per il delitto Paganelli (ilCarlino, Corriere).

“Ho paura, lascio la città”

Il 56enne alla guida dell’auto su cui la sera tra sabato e domenica in via Acquario si è scontrato lo scooter condotto dal 15enne, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cesena, racconta di essere stato aggredito dai parenti del ragazzo. Coinvolti anche la moglie e il figlio, che si trovavano con lui in auto. “Uno di loro mi ha fatto segno di estrarre anche una pistola e mi ha detto: ‘Se muore questo ragazzo, tu sei’”, racconta. “Ho paura che possa capitarmi qualcosa. Le stesse forze dell’ordine mi hanno consigliato, per la mia sicurezza, di allontanarmi dalla zona in cui vivo e così ho fatto” (ilCarlino).

Il tribunale ha una nuova presidente

Fiorella Casadei è la nuova presidente del Tribunale di Rimini, nomina che si aggiunge a quella di presidente della Corte d’Assise. Negli anni Novanta, Casadei è stata anche procuratrice, sempre a Rimini (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: In fuga dai parenti dopo l’incidente | Gratta e scopre un tesoro

CorriereRomagna: “Le voci? Louis e Manuela” | Una festa per Santarini

IlPonte: Assemblea sinodale, non ci rassegniamo | Tutti in Campo

Oggi a Rimini

Alle 17 al cinema Fulgor l’incontro ‘La cultura si evolve: per il mare e le sue risorse’

Alle 17,30 in biblioteca il laboratorio ‘Scrivere di sé. Laboratorio di narrativa’ con Michele Marziani

Alle 21 al cinema Tiberio lo spettacolo ‘L’è fadiga’ con musiche comico dialettali di al Bestci Ufesi

Alle 21 al teatro Malatesta di Montefione incontro sull’escursionismo e la sensibilità ambientale