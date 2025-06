BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 3 giugno 2025

Oggi in edicola, 3 giugno 2025

“Stagione al via con i cantieri aperti e sempre meno parcheggi”

Le associazioni di categoria chiedono aree per la sosta in zona balneare. “Dobbiamo avere pazienza, perché quest’opera (il nuovo parcheggio Marvelli, ndr) non aprirà prima dell’estate 2026, mentre automobilisti e motociclisti non sanno dove lasciare il proprio mezzo adesso”, fa notare Giammaria Zanzini di Confcommercio. Non funzionano nemmeno le ‘aree funzionali’ per la sosta individuate dall’amministrazione. “Un esempio sono i 120 stalli per moto davanti al bagno 42, che sono stati eliminati: lo spazio, infatti, è ora adibito a rimessaggio mezzi del cantiere Marvelli”, precisa Zanzini. In ogni caso quei posti, da soli, non potrebbero rispondere alle necessità dell’utenza della zona. “Per questo andrebbero individuate subito delle aree dove poter creare parcheggi temporanei, stagionali, capaci di coprire le esigenze dell’estate”, chiede Mirco Pari di Confesercenti (Corriere).

Raibano, scattano le indagini

Sono state avviate le indagini per fare luce sull’incendio che domenica si è sviluppato in un’area di stoccaggio dell’inceneritore di Raibano a Coriano. Ieri i carabinieri di Riccione hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per capire cosa sia successo negli attimi precedenti lo sviluppo delle fiamme. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Sempre ieri si sono concluse le verifiche dei tecnici Arpae. “L’altezza della colonna e la presenza di vento persistente e sostenuto in quota hanno consentito un’efficace diluizione degli inquinanti, con ricaduta degli stessi in direzione del mare, a distanza dai centri abitati”, spiegano, confermando di non aver “evidenziato valori anomali dei principali parametri monitorati” e di “escludere significative ricadute di inquinanti al suolo”; non emergerebbero quindi “criticità ambientali né per la qualità dell’aria né per il suolo e le acque” (ilCarlino).

Festa della Repubblica in piazza Cavour

Rimini ha celebrato ieri in Piazza Cavour il 79esimo anniversario della Repubblica con una cerimonia solenne. Presenti la prefetta Giuseppina Cassone, autorità civili, militari e religiose, associazioni e cittadini. Letto il messaggio del presidente Mattarella: “La Repubblica è antifascista”. Consegnate onorificenze ai nuovi cavalieri del lavoro. Momento clou: i vigili del fuoco hanno calato un’enorme bandiera tricolore dal Palazzo dell’Arengo. Riaperte al pubblico le aree archeologiche di Palazzo Massani (ilCarlino, Corriere).

Bagnini: “L’inizio della stagione è ok”

“Tutta una serie di elementi favorevoli ha fatto sì che potessimo assistere al primo vero assalto alla spiaggia”. Mauro Vanni, presidente di Confartigianato Imprese Demaniali, valuta positivamente il lungo ponte della Repubblica. Bel tempo e grandi eventi hanno contribuito, assieme al mare senza mucillagini (per il momento). “Si tratta di un evento naturale: le mucillagini fioriscono per fattori ingestibili, ma del tutto innocui per le persone e il mare stesso”, spiega. “Normalmente, in riviera l’acqua è sempre ottima e bellissima. L’anno scorso c’è stata una presenza, ma l’auspicio è che sia un fenomeno in diminuzione” (ilCarlino).

Incidenti in spiaggia

Ieri, a Rivabella di Rimini, due turisti sono stati invitati da un bagnino a spostarsi dalla spiaggia perché, secondo l’ordinanza comunale in vigore, la battigia è destinata al transito, non alla sosta. I turisti, affiancati dall’ex sindaco Mauro Vannoni, hanno protestato e chiamato la polizia locale, ma alla fine si sono allontanati. L’ex assessore al demanio Roberto Biagini, presidente del Coordinamento nazionale mare libero, contesta l’accaduto: “Le concessioni dei bagnini sono scadute, la spiaggia è di tutti” (ilCarlino, Corriere).

Uber è arrivato a Rimini

Il servizio di taxi privati è ora disponibile anche a Rimini, per ora con pochi mezzi e con prezzi meno concorrenziali rispetto a quanto accade nelle grandi città. “Per fortuna Uber è arrivato anche a Rimini. Dico per fortuna perché continuano a esserci problemi con i taxi in città”, commenta Corrado Della Vista, presidente di Conflavoro Rimini. Il sovraccarico di richieste dovuto al ponte estivo e alla compresenza di diversi eventi ha infatti creato disagi. “Il sistema dei nostri trasporti urbani, a partire proprio dai taxi, si dimostra ancora impreparato”, spiega Della Vista (ilCarlino).

I Guns ricordano Mattia Ahmet Minguzzi

Il 14enne accoltellato in gennaio a Istanbul e morto pochi giorni dopo aveva acquistato da tempo il biglietto per il concerto dei Guns’n Roses al Bjk Tupras Stadyum di ieri sera, ma per ovvie ragioni non c’era. La band ha deciso di ricordare il loro fan, figlio dello chef misanese Andrea, proiettando la sua foto durante il concerto. L’opinione pubblica turca è rimasta colpita dalla vicenda di Mattia Ahmet, e c’è chi ha proposto l’intitolazione all’adolescente di una tribuna dello stadio del Trabzonspor, di cui era tifoso (ilCarlino, Corriere).

I riminesi investono in beni durevoli

Secondo l’Osservatorio annuale Findomestic-Prometeia, nel 2024 in Emilia Romagna sono stati spesi 7,2 miliardi per i beni durevoli. In Romagna, Rimini registra le migliori performance di crescita (anche a livello regionale, ed è comunque sesta a livello nazionale), con 437 milioni di euro (+7,1%) in beni durevoli. Andando nel dettaglio, nel riminese la spesa media per famiglia sale del +6,5%, attestandosi a 2.846 euro. La capitale della riviera conquista il record regionale per l’acquisto di auto nuove, con 108 milioni e un +12,8%; crescita anche per le auto usate, con 108 milioni e un +11,8%; i motoveicoli raggiungono 29 milioni e un +16,3%. In casa si diffonde l’impiego di elettrodomestici, con una spesa di 38 milioni e un +6,9% nel 2024, mentre retrocede l’acquisto di tecnologia informatica, con 13 milioni e un -3,4%. I telefonini segnano un +0,7%: nel 2024, nel riminese, ne sono stati acquistati per 33 milioni (Corriere).

