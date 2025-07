Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 3 luglio 2025

Oggi in edicola, 3 luglio 2025

Caldo africano, i cantieri si riorganizzano

A causa del caldo africano, e grazie alla nuova ordinanza regionale, i cantieri a Rimini si riorganizzano. Gli operai al lavoro per conto del comune per realizzare il Parco del mare, il parcheggio Marvelli, i nuovi asili finanziati con il pnrr, fino al 15 settembre dovranno sospendere le attività tra le 12,30 e le 16 per tutelare la loro salute. Per rispettare le scadenze del pnrr, ma allo stesso tempo garantire la sicurezza, si stanno organizzando turni anche notturni, senza rallentamenti. Una “misura di buon senso”, commenta l’assessore Mattia Morolli (ilCarlino, Corriere).

Ma c’è stata già una trasgressione

Una squadra di operai al lavoro nel cantiere di piazza Marvelli, nel primo pomeriggio di ieri, nonostante l’allerta rossa per il caldo, ha continuato a lavorare oltre l’orario consentito, trasgredendo l’ordinanza regionale. Perché? Dovevano concludere una gettata di calcestruzzo che “una volta avviata va terminata”, spiega al Carlino il geometra Fabrizio Bianchi.

Una nuova casa per l’ateneo

Comune e università hanno rinunciato all’ipotesi di trasferire il dipartimento di Qualità della vita nella sede ora impegnata dal Cup della Asl Romagna in via Circonvallazione Occidentale. La decisione è stata approvata dalla giunta e dovrà essere vagliata dal consiglio comunale. Secondo il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad si vuole “sostenere la crescita” del polo universitario riminese, sempre in centro storico, senza privare lo stesso centro di un presidio sanitario “fondamentale” (ilCarlino, BuogiornoRimini).

Leone e Francesco

Cosa pensa davvero Papa Leone XIV del mondo e dei drammi che lo attraversano? Le sue prime parole pubbliche mostrano una linea chiara, appassionata e senza ambiguità, che smentisce facili etichette e segna una nuova fase nel cammino della Chiesa (ilPonte).

Alluvione, Curcio a Rimini

Ieri mattina nella sala della Provincia in corso d’Augusto il commissario straordinario per l’alluvione Fabrizio Curcio ha incontrato i 27 sindaci del riminese per illustrare il nuovo decreto per la ricostruzione. Una norma per semplificare l’accesso ai rimborsi e la pianificazione di interventi di prevenzione, che si avvarrà di nuovi fondi, 4,7 miliardi totali, per ridurre il rischio. “Si lavora per lo stesso obiettivo” (Corriere).

Disagio spazzatura

I residenti di diverse zone di Rimini, tra cui via Zanotti, via Siriani, Santa Giustina, denunciano accumuli di rifiuti e cassonetti pieni da giorni. Secondo quanto rilevato dai residenti, il problema persiste da almeno una settimana in varie aree urbane e residenziali, anche vicino al ponte di Tiberio. Hera ammette “una criticità con un fornitore”, che avrebbe causato ritardi nella raccolta, ma assicura che la situazione sarebbe “sotto controllo”. I residenti ribattono: “Spettacolo indegno” (ilCarlino).

Finte mail e truffe telefoniche, è allarme

Un pensionato riminese ha perso 5mila euro dopo aver risposto a un falso sms Inps. Ogni mese circa 20 persone si rivolgono all’Urp dell’Inps di Rimini per segnalare truffe simili. “L’Istituto non invia mai link via sms o mail”, avverte la responsabile Ornella D’Atri. I raggiri si diffondono anche su Telegram o QR-Code fraudolenti. Nemmeno lo spid è esente. Continuano inoltre le telefonate da parte di finti carabinieri, usando anche i sistemi voip, ma il comando si raccomanda: “Non richiamate, verificate col 112 o cercate il numero online”. E ancora: non cliccare su link sospetti e non fornire dati personali al telefono. Gli ultimi dati del Ministero segnalano più di 800 denunce nel riminese, con un aumento di oltre il 19% ai danni degli over 65 (Corriere, ilPonte).

Furto in gioielleria a Riccione

Alle 3,30 dell’altra notte, tre ladri incappucciati, forse spalleggiati da un quarto complice, hanno assaltato con mazze e piedi di porco e poi derubato la gioielleria Zucchi, in viale Gramsci, nel centro elegante di Riccione. Hanno svuotato le vetrine, portando via gioielli per un valore stimato in decine di migliaia di euro. La polizia scientifica ha repertato alcune tracce biologiche, probabilmente sangue che può aver perso uno dei ladri ferendosi durante l’irruzione (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Cassonetti pieni, rifiuti in strada | Lavori all’alba, sfida al caldo

CorriereRomagna: Colpo in gioielleria | E adesso si vola a Barcellona

IlPonte: Ecco perché si chiama Leone | Inganni moderni

Oggi a Rimini

Alle 21 nell’area Settebello musica jazz

Alle 21 all’Istituto superiore di scienze religiose Marvelli il film ‘Tatami. Una donna in lotta per la libertà’

Alle 21,15 alla Corte degli agostiniani musica con Jazzmeia Horn

Alle 21 in piazzale Ceccarini a Riccione per Cinè in città saranno premiati ‘Gloria!’ di Margherita Vicario, ‘La vita da grandi’ di Greta Scarano e ‘L’ultima settimana di settembre’ di Gianni De Blasi

Alle 21 al Museo della regina il seminario ‘Giovanni Pascoli. Le tante vite di un trabaccolo di Cattolica’ con Giuseppe Marcucci

Alle 18,30 al Musas di Santarcangelo inaugura la mostra ‘Impressioni. Tracce, segni, messaggi’

Alle 21 al Clementino Parco cafè Drums School in concerto

Alle 21 alla Torre saracena di Bellaria Vanni Santoni presenta il libro ‘Il detective sonnambulo’