BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 30 aprile 2025

Oggi in edicola, 30 aprile 2025

Estate alle porte, decreti in ritardo

Il comune di Rimini ha scelto di sfruttare la possibilità di estendere le concessioni fino al 31 dicembre 2027, come previsto dalla normativa nazionale, per tutelare il tessuto economico locale. Il Consiglio di Stato il 26 marzo ha autorizzato la prosecuzione delle gare per l’assegnazione di 31 stabilimenti nel comune di Roma, bloccate in un primo momento dal Tar. Ma tutti i bagnini, al momento, sono in attesa del cosiddetto decreto indennizzi, che era stato annunciato per fine marzo, ma che non è ancora arrivato. La bozza prevederebbe un rimborso calcolato sugli investimenti non ancora ammortizzati e su una quota di remunerazione degli ultimi anni. Ma il testo diffuso al momento non è ufficiale (ilCarlino).

Primomaggio, prenotazioni in crescita

Questa volta non ci sono ombre nelle previsioni meteo per il ponte che sta per iniziare. A Rimini, gli hotel aperti saranno 600, quindi di più rispetto ai 500 di Pasqua. “Le prenotazioni stanno andando bene e le previsioni meteo ci aiutano. Siamo contenti. Poi vedremo i numeri”, dice Patrizia Rinaldis di Federalberghi. C’è da dire che i prezzi sono popolari. Su Booking nelle ultime ore si trovano ancora camere disponibili a 100 euro per 3 notti per 2 persone, da domani a domenica, con colazione inclusa, rileva il Carlino. “C’è un buon sentiment anche per l’estate, in particolare sulle prenotazioni dall’estero”, chiosa l’assessora regionale Roberta Frisoni (Corriere).

Ispezione al liceo Serpieri

Obiettivo dell’Ufficio scolastico è favorire una distensione dopo i dissapori iniziati a novembre tra studenti e molti docenti da un lato e la preside dall’altro. “E’ stato disposto un accertamento ispettivo in corso di svolgimento, al fine di acquisire ulteriori informazioni utili. Al termine degli accertamenti si procederà poi alle valutazioni del caso. L’intento è quello di contribuire a riportare il necessario clima di serenità nella comunità scolastica del liceo Serpieri”, si legge nella comunicazione dell’Ufficio scolastico. Tra i motivi della protesta, la mancata approvazione del bilancio nei tempi previsti, la mancata disposizione di fondi per le gite scolastiche, questioni relative alla sicurezza dell’istituto (ilCarlino, Corriere).

Impianti eolici, pro e contro

Da un lato ci sono Fratelli d’Italia e Forza Italia, in prima linea i consiglieri regionali Nicola Marcello e Pietro Vignali, che attaccano il progetto di Energia Wind (51 aerogeneratori al largo di Rimini), chiedendo alla Regione di intervenire per fermarlo (ilCarlino, Corriere). Dall’altro, c’è la consigliera regionale Alice Parma, del Pd, che rileva: “Peccato che il progetto del parco eolico al largo di Rimini abbia già ottenuto il primo via libera dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica guidato da Gilberto Pichetto Fratin di Forza Italia” (ilCarlino). E’ una lotta interna al Partito democratico, invece, quella che vede impegnati il presidente Michele De Pascale e il deputato Andrea Gnassi nella richiesta alla Regione Toscana di abbandonare il progetto per l’eolico in Valmarecchia (ilCarlino).

Fiera, approvato il bilancio 2024

L’assemblea dei soci di Italian exhibition group ha approvato il bilancio 2024. L’anno si è chiuso con un utile di esercizio di oltre 28,1 milioni. Approvato il dividendo di 20 centesimi per azione, in pagamento dal 14 maggio, che distribuirà complessivamente oltre 6,1 milioni di euro. Di questi, 3,1 milioni andranno a Rimini Congressi, 1,2 a Vicenza holding. Presenti i sindaci di Rimini e di Vicenza, Jamil Sadegholvaad e Giacomo Possamai, che hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti (ilCarlino, Corriere).

Riccione, Ieg vuole il palacongressi

Italian exhibition group sarebbe intenzionata ad acquisire una piccola quota della Palariccione e allo scopo avrebbe già presentato al comune di Riccione una proposta economica. La giunta avrebbe preso sul serio la proposta, in particolare la sindaca Daniela Angelini e il suo capo di gabinetto Fabio Ubaldi. Ma la politica mette i freni. Nel Pd della Perla non tutti sarebbero d’accordo. Per esempio Sabrina Vescovi, il suo è nome circolato nelle ultime settimane come futuro presidente della Palariccione, non si sarebbe detta disponibile all’accordo (ilCarlino).

Santarcangelo: ecco il progetto per il Metromare

Il comune di Santarcangelo ha approvato i documenti per candidare il progetto del Metromare dalla fiera alla città clementina al bando del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’obiettivo è ottenere un finanziamento per realizzare il progetto da 75 milioni. La tratta, 5,7 km, sarà adiacente alla linea ferroviaria, eccetto per il centro abitato di Santa Giustina. Sei le fermate intermedie, tra la fiera di Rimini e la stazione di Santarcangelo: San Martino in Riparotta, via Emilia-Casetti, due a Santa Giustina, via Emilia-Pedrizzo e zona artigianale (ilCarlino, Corriere).

Borseggiato nella metro

Protagonista dello spiacevole episodio è il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi. Nei giorni scorsi a Roma per le esequie del Pontefice e per il Giubileo degli adolescenti, domenica è stato derubato durante un tragitto in metro. Un destro borseggiatore è riuscito a sfilare il portafoglio dal borsello di Anselmi, sottraendo documenti e contanti. Tornato a Rimini, il vescovo ha presentato denuncia ai carabinieri (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Pink Floyd at Pompei MCMLXXII’ di Adrian Maben

Alle 18 in cineteca Attilio Giusti, Gino Valeriani e Giancarlo Frisoni presentano il libro ‘La terra nel cuore’

Dalle 20 al Rockisland ‘Sapori d’Abruzzo e birre d’autore’ (iniziativa di solidarietà)

Alle 21 al teatro Galli ‘Vampyr’ con Manuela Infante (festival Supernova)

Dalle 23,30 al Cocoricò di Riccione serata con ospiti i dj del duo olandese Anotr

Alle 10 in piazza Roosevelt a Cattolica inaugura la mostra mercato dedicata ai florovivaisti ‘Cattolica in fiore’

Dalle 23,30 al Byblos di Misano ‘Balla coi miti’

Alle 21 al Teatro sociale di Novafeltria il concerto ‘Dalla cumbia al samba, in viaggio per i tropici’

Alle 21 in biblioteca a Santarcangelo Andrea Santangelo presenta il volume sulla Resistenza ‘La notte delle bandierine rosse’