BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 30 gennaio 2024

Paura di “Fleximan”

Dopo l’attacco a un autovelox ravennate, adesso si teme che Fleximan, l’uomo che armato di flessibile abbatte gli autovelox, possa agire anche nel Riminese. Più che altro si teme il rischio di emulazione. Carabinieri, polizia di Stato e vigili urbani sono stati chiamati a tenere sotto controllo gli impianti per prevenire l’azione dei sabotatori. Sorvegliate speciali le postazioni di via Settembrini, via Tolemaide e via Euterpe, in realtà non funzionante attualmente perché interessata dal cantiere per la statale 16 (ilCarlino).

La polemica

“È un appello universale, che vale per Gaza, per l’Ucraina, per ogni conflitto e per tutte le zone di guerra del mondo, con l’obiettivo della tutela della vita”. Il direttore della Asl Romagna, Tiziano Carradori, risponde così alle polemiche sull’iniziativa promossa dai sanitari riminesi sui medici morti nei bombardamenti israeliani su Gaza: le sagome con i loro nomi saranno visibili sui pavimenti dell’ospedale di Rimini (ilCarlino).

Nuove licenze taxi, ieri l’incontro con le categorie

Il Comune di Rimini va avanti con il piano per attivare nuove 14 licenze per tassisti. Si sta preparando il bando e allo scopo ieri gli amministratori hanno incontrato le associazioni di categoria, che stanno ponendo i loro dubbi. Per Confartigianato, per esempio, 14 licenze in più sarebbero troppe, meglio la metà (Corriere, ilCarlino).

Piano spiaggia, a Viserba stabilimento a rischio

Secondo il nuovo piano dell’arenile, il bagno 22 dovrà essere spiaggia libera. Lo stabilimento concessionario sarà trasferito altrove. Il presidente dei bagnini di Rimini nord, Giorgio Mussoni, parla di “decisione presa dal Comune d’imperio. Come Cooperativa avremmo certamente potuto dare una mano e provare tutti insieme a cercare una soluzione alternativa” (Corriere).

Ventiquattro anni e due mesi all’assassino di Noelia

L’uomo è stato condannato in primo grado dal tribunale di Rimini per aver ucciso la ex fidanzata, una connazionale peruviana in un appartamento di via Dario Campana a Rimini, il 19 maggio 2022. Lui si voleva sposare. Lei invece voleva rifarsi una vita in Italia senza di lui (ilCarlino, Corriere).

Lavoratori stranieri

A dicembre c’è stato il click day programmato dal Decreto flussi per la richiesta di lavoratori stranieri da far arrivare regolarmente da Paesi esteri. Nella provincia di Rimini le richieste sono state quasi 2.500: 1.177 per i lavoratori subordinati non stagionali, 1.060 per lavoratori stagionali, 226 per gli assistenti familiari (ilCarlino, Corriere).

“Non funziona”

Coldiretti Emilia Romagna lamenta l’inefficacia del sistema proposto dal Decreto flussi. Circa 200 le offerte di lavoro ad altrettanti extracomunitari nel settore agricolo presentate, ma “le aziende orticole riminesi, così come gli agriturismi, non hanno visto nemmeno l’ombra di questi lavoratori”, rende noto Eugenia Panciatichi dell’ufficio ricerca personale (Corriere).

E’ morta Sandra Milo

Federico Fellini, a cui è stata legata sentimentalmente per 17 anni, la chiamava “Sandrocchia”. “E’ stato il mio unico grande amore”, ebbe modo di dire l’attrice (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 16 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Fellini degli spiriti’ di Anselma Dell’Olio

Alle 16,30 alla scuola Panzini incontro con Francesca Panozzo su ‘Storia degli italiani ebrei. Dalla seconda emancipazione alla Shoah’

Alle 20,45 alle scuole Casti incontro ‘Stavolta hai proprio esagerato, aiutare le bambine e i bambini a superare rabbia, frustrazioni e opposizioni’

Alle 21 al cinema Tiberio il docufilm ‘Il bacio di Klimt’ di Ali Ray

Alle 21 al cinema Settebello il film ‘Sunset Boulevard’ di Billy Wilder

Alle 21 al Supercinema di Santarcangelo il film ‘One life’ di James Hawes

Alle 16,30 in biblioteca a Misano il film ‘Monsieur Batignole’ di Gerard Jugnot

