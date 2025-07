BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 31 luglio 2025

Oggi in edicola, 31 luglio 2025

A14, Rimini stringe sul terzo casello

“Ho firmato e inviato al ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Matteo Salvini e ai responsabili di Autostrade la proposta progettuale per realizzare il nuovo casello autostradale in corrispondenza della Fiera”. Lo annuncia il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, parlando di “opera che è essenziale per Ieg e tutto il territorio riminese, per la regione, per l’Italia” (ilCarlino, Corriere).

Caos Rimini Calcio

Entro domani il Rimini Football Club dovrà saldare ai giocatori i contributi di maggio, gli stipendi e i contributi di giugno, più i premi pattuiti per i risultati raggiunti nella stagione scorsa. Si parla di una cifra pari a 850mila euro. Altrimenti il Rimini sarà estromesso dal prossimo campionato. Intanto, non c’è chiarezza sul futuro della società. Pare che nelle ultime ore si sia tornati a puntare sui primi acquirenti, la società Building Company, dopo alcune trattative con il fondo australiano di Jason Bennett (ilCarlino, Corriere).

Lavoro nero: maxi multe

Dopo i controlli dei Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro, sono sei le attività sospese. Si tratta di alberghi, bar e di una discoteca, tra Rimini e Misano. Le irregolarità rilevate riguardano assenze nelle misure di sicurezza, personale senza formazione adeguata, pagamenti fuori norma. Le sanzioni ammontano a 250mila euro (ilCarlino, Corriere).

Hotel murati contro il degrado

Blitz di Polizia Locale, Carabinieri e muratori ieri a Miramare. Dopo le proteste di residenti e commercianti, sono intervenuti per chiudere tutte le possibili vie di accesso agli ex alberghi Villa del Sole e Superga. Due settimane fa le strutture abbandonate e rifugio per senzatetto e sbandati erano state sgomberate dai vigili (ilCarlino, Corriere).

Nicolò: missione in Venezuela

“Lì c’è una traccia importante della nostra Chiesa di Rimini, portata avanti da don Aldo Fonti, da don Egidio e da don Gerardo, e anche da alcune suore della congregazione dell’Immacolata di don Masi”. Di ritorno da un viaggio di sette giorni in Venezuela, il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi racconta l’esperienza vissuta tra le comunità di La Guaira e Caracas. Lì, da qualche tempo, è tornato a prestare servizio pastorale il sacerdote riminese, don Aldo Fonti (ilPonte).

Antonella, la malattia come testimonianza

Scomparsa a soli 54 anni a causa della sla, Antonella Orrù ha trasformato la malattia in testimonianza. Con la forza della fede, il coraggio del silenzio e lo sguardo che non ha mai smesso di parlare, ha lasciato un’eredità luminosa oggi diventata un libro. S’intitola ‘Un racconto lungo uno sguardo’. Non la cronaca di una malattia, ma il racconto di una vita (ilPonte).

Preso l’accoltellatore della stazione

I Carabinieri hanno arrestato per rapina il 26enne tunisino che il 16 luglio aveva accoltellato un connazionale 22enne. Il fatto era avvenuto in pieno giorno davanti a decine di passanti in piazzale Cesare Battisti, proprio all’ingresso della stazione ferroviaria di Rimini. La lite sarebbe scoppiata a causa di un debito di 120 euro (ilCarlino, Corriere).

Incubo lupi a Vergiano

“Hanno aggredito e ucciso il nostro cane”. L’ex consigliera comunale Milena Falcioni racconta l’attacco di lunedì, verso le 21.30. Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri Forestali. Sono sempre più frequenti gli attacchi dei lupi nel riminese a pecore, capre, vitelli e altri animali (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Alle 18 al Grand Hotel ospiti della ‘Terrazza della Dolce Vita’ Michele De Pascale, Roberta Frisoni, Enrico Vanzina, Giovanni Veronesi e Roberto Sergio

Alle 18 al bagno 26 incontro ‘Come le infrastrutture di Rimini hanno incrementato le abitudini dell’attività all’aria aperta’ con Luigi Angelini, Alessia Valducci e il sindaco Jamil Sadegholvaad (La cultura dello sport)

Alle 21 nel giardino dell’Istituto di sciennze religiose Marvelli il film ‘Il maestro che promise il mare’

Alle 21 nell’Area Settebello concerto del Cocomanhattan trio

Alle 21 in piazzale Ceccarini a Riccione Andrea Mingardi in concerto

Alle 21 in biblioteca a Morciano il film ‘Pride’

Alle 21 al Beky Bay di Igea Mezzosangue live

Alle 21 al teatro Lavatoio di Santarcangelo masterclass di canto lirico del maestro Bruno De Simone