Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 31 maggio 2024

Oggi in edicola, 31 maggio 2024

Rimini, capitale del wellness

Sempre più internazionale, sempre più riminese, la kermesse inaugurata ieri in fiera. “E’ l’unica fiera che contiene il nome della città”, ha sottolineato il presidente di Ieg al taglio del nastro. “Segna la partenza della stagione balneare… la manifestazione non avrebbe potuto avere città migliore per esprimersi”, ha rincarato il sindaco Jamil Sadegholvaad. Una fiera con “eventi infiniti, 2mila ore di allenamento, 300 brand espositori. I numeri sono da record, al punto che stiamo esportando il format anche all’estero”, spiega Ermeti (ilCarlino, Corriere).

Ma mancano i taxi…

Raggiungere la fiera durante gli eventi, proprio per il grande successo che essi hanno, non sempre è semplice. Dalla Confcommercio di Rimini fanno notare come ancora non siano state rilasciate dal comune le 14 nuove licenze per servizio taxi previste dopo la crisi dello scorso anno. “E albergatori e ristoratori sono spesso costretti a ricorrere a mezzi propri per accompagnare turisti e clienti all’aeroporto o in stazione”, precisa il presidente Gianni Indino. “I 14 taxi in più previsti a Rimini sono indispensabili” (Corriere).

L’appello dei sindaci

Il sindaco di Rimini e presidente della provincia, Jamil Sadegholvaad, lo aveva annunciato durante un incontro pubblico. Tutti i sindaci dei 27 Comuni della provincia hanno firmato la richiesta indirizzata alla presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, oltre che alla prefetta di Rimini Rosa Maria Padovano, per chiedere di rafforzare in pianta stabile il numero di agenti presenti sul territorio. “Una scelta efficace e di buon senso sarebbe quella di rendere permanenti i presìdi estivi e le risorse assegnate. Per l’area della provincia di Rimini si tratta, con tutta evidenza, di una necessità vitale”, sottolineano i sindaci. A breve partirà una petizione web rivolta ai cittadini (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Intanto sono arrivati i primi rinforzi

Dal Siulp, uno dei sindacati di polizia, segnalano che per quest’estate il numero di agenti di rinforo sarà pari a 80. Segnalano anche che sono in arrivo in pianta stabile da giugno 17 nuovi agenti per fare fronte ai pensionamenti. Tuttavia, fa notare il sindacato, “dal 2023 al 2025 nella sola provincia di Rimini sono previsti più di 70 pensionamenti”. Per questo motivo, 17 nuovi agenti sono ritenuti insufficienti (Corriere).

Il comitato dei comitati non è stato ricevuto

“Il fatto che, nonostante li avessi invitati con una mail ufficiale via Pec, non si siano presentati qui in piazza Cavour né il sindaco, né uno dei suoi assessori, semplicemente conferma quello che sosteniamo da sempre. Per l’amministrazione comunale siamo invisibili”, lo dicono gli esponenti del coordinamento di nove comitati cittadini. In quaranta circa sono arrivati con le loro richieste dei loro quartieri scritte su cartelli e sulla petizione consegnata comunque nell’ufficio competente. Un migliaio le firme ad oggi (ilCarlino).

Eolico offshore, “il ministero sta prendendo tempo”

Se i promotori di Energia Wind annunciano l’intenzione di far valere le loro ragioni in sede di tribunale amministrativo, la risposta da parte della maggioranza arriva dalla senatrice corianese di (Fdi) Mimma Spinelli. “Siamo davanti a un impianto eolico di forte impatto. E come tale necessita di verifiche approfondite, che i tecnici del ministero stanno compiendo… questo tempo in più che si sta prendendo è dovuto alle numerose osservazioni che hanno accompagnato l’elaborato e alla necessità di verificare attentamente aspetti di natura tecnica, ambientale e visiva” (Corriere).

Riccione, la sfida tra gli albergatori

Ad oggi sono due i gruppi che si contenderanno il nuovo cda di Federalberghi Riccione con l’obiettivo di esprimere il nome del prossimo presidente. “Entrambe le compagini si presentano come alternativa, giovane, dinamica, volta all’innovazione, ma soprattutto entrambi i gruppi mirano ad un’Associazione unita, forte e non politicizzata”, fa notare il Corriere. Infatti, annuncia il Carlino, per ora l’effetto dell’attivismo degli albergatori ha già avuto un primo effetto. Alberto Arcangeli, albergatore, ma anche esponente del Pd, ha ritirato la sua candidatura alla presidenza.

Misano, d’estate non solo musica

Presentato il cartellone degli eventi estivi. Rivelato il nome della star della Notte Rosa, il 5 luglio sarà Raf a calcare il palco di piazza della Repubblica. Concerti sono in programma tutti i venerdì e non mancheranno spettacoli teatrali e appuntamenti culturali e sportivi (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Blitz nell’hotel del clandestini | “E’ la riviera bellezza”

CorriereRomagna: Arrivano 80 poliziotti, i sindacati: “Non bastano” | La capitale del wellness

IlPonte: Gaza. Le stragi e il pantano | Sanità senza… Sole

Oggi a Rimini

Alle 15,30 in cineteca incontro ‘Il Tour de France visto dall’Italia’

Dalle 17 al parco XXV Aprile

Dalle 18 alla rotonda Battisti l’evento ‘Good bike! gente di bici’

Alle 21 in cineteca il film ‘Wonderful losers’ di Arunas Matelis

Alle 21 all’hotel Kursaal di Cattolica presentazione del libro di Maurizio Lugli ‘L’Africa è vicina’

Dalle 23,30 al Villa delle rose di Misano serata con ospite Bob Sinclair

Alle 21 alla scuola media Santa Filomena di San Giovanni in Marignano il musical ‘High school musical’

Dalle 18 a San Leo la Sagra delle ciliegie