BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 4 agosto 2025

Oggi in edicola, 4 agosto 2025

Peschereccio in fumo

Un peschereccio ormeggiato al porto canale di Rimini ha preso fuoco attorno alla mezzanotte di ieri. Passanti e residenti hanno subito notato il denso fumo nero che in poco tempo ha avvolto l’area. Sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe e un equipaggio specializzato, oltre alla capitaneria. Al momento non si hanno notizie su possibili feriti, ignote le cause dell’incendio (San Marino Rtv).

Violenta grandinata su Rimini

Un weekend di maltempo ha flagellato la Romagna, con la parte a nord del riminese colpita in modo particolare. Sabato, una tempesta con raffiche di vento a 80 chilometri all’ora e chicchi di grandine grandi come palline da ping pong ha provocato ingenti danni. A Bellaria Igea Marina diverse auto sono state danneggiate. Ma a pagare il prezzo più alto è l’agricoltura, con centinaia di ettari di ortaggi, frutteti e girasoli distrutti. Confagricoltura denuncia perdite significative e la necessità di nuove misure di protezione (Corriere).

Più vigilantes per strada

“Abbiamo deciso di implementare la presenza operativa nell’area compresa tra Marina centro e Miramare dopo le numerose richieste arrivate da hotel, ristoranti, tabacchi e attività commerciali”. Alessandro Giuliani della Vigilar spiega come a partire da metà luglio l’istituto abbia raddoppiato le pattuglie in servizio di notte lungo la costa e avviato un piano di assunzioni straordinarie. “Di notte, tra le 2 e le 4, può succedere veramente di tutto. Tra l’inizio di luglio e agosto abbiamo avuto più segnalazioni per la presenza di sbandati e ubriachi, specialmente al Marano o nei pressi della ruota panoramica di Rimini. E non parliamo solo di movida, ma anche di furti e tentativi di intrusione” (ilCarlino).

Case popolari in via Bassi, il progetto slitta di due anni

I nuovi accordi tra Asi e Comune determinano una nuova ubicazione per le 36 abitazioni Acer che vedranno la luce nell’area dell’ex nuova questura. Ciò richiede un nuovo accordo di programma e un nuovo progetto, oltre che una riprogrammazione dei tempi da parte di Acer. “Entro agosto affideremo gli incarichi ai progettisti per avere il nuovo progetto esecutivo entro fine 2025”, spiega il presidente di Acer Tonino Bernabè. Approvazione a gennaio 2026, in primavera la gara d’appalto per poter iniziare i lavori per l’estate 2026. “E arrivare al collaudo alloggi entro il 31 dicembre del 2028” (Corriere).

Virale il video dei pallinari

Un milione di visualizzazioni in 24 ore. Il video riprende un gruppo di pallinari impegnati a truffare i passanti in viale Vespucci. È stato pubblicato dalla pagina Instagram ’Welcome to favelas’. Mentre c’è chi parla di “cattiva pubblicità”, prosegue l’azione di contrasto da parte del Comune: 178 i controlli effettuati e 127 i verbali notificati nella stagione estiva 2024 (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Alle 18,30 al Grand Hotel ospiti della Terrazza della Dolce Vita Francesca Pascale, Piero Marrazzo e Ruben Razzante

Alle 20,30 a piazzale Fellini ‘Rimini Amorosa. Le grandi storie d’amore’ con Claudio Cecchetto, Cesare Trevisani, Extrapop, Jenny Rospo e Freddy Martyn

Alle 21,30 alla Corte degli agostiniani il film ‘Nonostante’ di Valerio Mastandrea