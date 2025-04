BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 4 aprile 2025

Oggi in edicola, 4 aprile 2025

Confindustria: “Importante impatto dei dazi Usa”

“Avranno un innegabile impatto sulle tante industrie esportatrici della Romagna”. Così il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi, sui dazi istituiti dagli Usa. Bozzi annuncia per i prossimi mesi un lavoro puntuale sui dati. “Vogliamo parlare con i numeri alla mano”, spiega. “Sul fronte dell’export dobbiamo la ripresa post-pandemia in gran parte all’aumento della quota proprio negli Usa”. I settori più esposti sono il farmaceutico, l’alimentare e quello delle macchine per la produzione (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Le reazioni

Positivo Massimo Lorenzi della Cantina Ottaviani. “Il mondo ha bisogno dell’Italia e gli Stati Uniti amano soprattutto l’Emilia-Romagna: la tagliatella fatta bene, il Parmigiano Reggiano e il nostro vino valgono più di ogni dazio e gli americani non si faranno problemi a pagare qualche dollaro in più per averli” (Corriere). Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, parla di “scenari inediti anche per l’Italia e il suo comparto industriale” (ilCarlino, Corriere).

Sconti per il Titano

Anche San Marino è stato inserito nel sistema dei dazi Usa, ma nella fascia del 10%, la metà di quanto imposto all’Unione Europea e quindi all’Italia. Tuttavia, il vantaggio sarebbe solo apparente, perché per il Titano il primo mercato di esportazione è l’Italia e l’Europa. “Subiremo anche noi il contraccolpo”, spiega il segretario generale dell’Associazione Nazionale Industria Sammarinese, William Vagnini (ilCarlino).

Part, fine della collaborazione tra Comune e San Patrignano

“Il contratto tra noi e San Patrignano prevedeva un rapporto di cinque anni più altri cinque, alla fine abbiamo deciso di fermarci al primo dei due”. La conferma arriva dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Part, Palazzi Arte Rimini, è il progetto che ha visto per un po’ di tempo esposte nei palazzi del Podestà e dell’Arengo di piazza Cavour le opere d’arte contemporanea della collezione di San Patrignano. Poi la chiusura per lavori di adeguamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Poi nulla, nel senso che i palazzi sono chiusi da mesi e mesi. “L’idea è quella di virare sull’attività espositiva temporanea sul versante dell’arte contemporanea, trasformando il Part anche grazie all’aiuto di un comitato scientifico ad hoc composto da esperti che scelgano le attività da proporre”, spiega il sindaco (ilCarlino, Corriere).

Torna il Premio Fellini

Sono trascorsi 14 anni dall’ultima edizione del premio, che nel 2011 fu attribuito a Terry Gilliam. Adesso, grazie alla collaborazione con la Cineteca di Bologna, il Comune di Rimini annuncia un grande ritorno in una Rimini rinnovata. “In 14 anni Rimini è cambiata: è rinato il Fulgor, il Fellini Museum, tutti luoghi imprescindibili per la poetica del Maestro ”, spiega l’assessore alla cultura Michele Lari. Per maggiori particolari, bisognerà attendere fine maggio (ilCarlino, Corriere).

Delitto Paganelli, guerra di perizie

Dopo la perizia della Procura di Rimini, che collocherebbe voci attribuibili ai due indagati, Louis Dassilva e Manuela Bianchi, sulla scena e al momento del delitto, oggi ne viene presentata sulla stampa un’altra, commissionata dalla difesa di Dassilva ed effettuata da Marco Zonaro. Secondo questa nuova consulenza, tra le 22,09 e le 22,14 del 3 ottobre 2023, l’ora ipotizzata per il delitto, la telecamera interna di un box avrebbe registrato emissioni compatibili con un grido e attribuibili alla vittima. Vi sono poi ulteriori voci che sembrano diverse da quella della signora Pierina, ma il materiale disponibile non consentirebbe, secondo Zonaro, di delineare con precisione la natura di queste voci, cioè di attribuire a ognuna un’identità (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Pasqua al mare, ma senza salvataggi | Cala il sipario sul Part

CorriereRomagna: La mazzata di Trump | Centri antiviolenza all’università

IlPonte: Assemblea sinodale, non ci rassegniamo | Tutti in Campo

Oggi a Rimini

Dalle 14 a Villa Des Vergers ‘Fragrance Niche Event’

Alle 14,30 alla piazzetta della balena di San Giuliano Mare lezione con Anna Montini, Franco Borgogno e Franco Sacchetti e gli studenti del liceo scientifico e musicale Einstein (Festival dei capodogli)

Alle 18 in biblioteca Piero Meldini ed Enrico Santini presentano il saggio ‘Mangiare a Rimini. Dall’età romana al Novecento’

Alle 18 in sala Manzoni il convegno ‘Famiglia e Turismo. Motivazioni, aspettative e bisogni’

Alle 20 al teatro Galli Ezio Greggio in ‘Una vita sullo schermo’

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Io & Sissi’ di Frauke Finsterwalde

Alle 21 al teatro Astra di Misano incontro con Marcello Veneziani ‘L’eccelso Leopardi, il pessimo Giacomo’

Alle 17,30 al centro polivalente di Cattolica la presentazione del libro ‘Un Padre buono e premuroso, un Giudice misericordioso’ di Gianfranco Vanzini e Simone Lombardi

Alle 21 al Teatro della regina di Cattolica ‘Figli di Troia’ di e con Paolo Cevoli

Alle 21 al Teatro sociale di Novafeltria in scena ‘Questa volta è morto male’ con Claudio Morganti, Attilio Scarpellini e Renzo Trotta