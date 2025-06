BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 4 giugno 2025

Oggi in edicola, 4 giugno 2025

Corse soppresse e turisti bloccati

Nel ponte del 2 giugno, con in corso eventi del calibro di Rimini Wellness, trasporti pubblici ancora alle prese con la soppressione delle corse. “Questo non è normale!”, denuncia Patrizia Rinaldis di Federalberghi. “Sapete, ogni anno, quanto versa il Comune di Rimini per il trasporto pubblico locale? Qualcosa come il 20%, se non, addirittura il 25%, dell’incasso proveniente dalla tassa di soggiorno… prodotta dal comparto ricettivo”. Nel 2024 nel suo complesso la tassa di soggiorno ha portato nella casse del comune 14,2 milioni di euro, per 7,2 milioni di presenze (Corriere).

Rincari in spiaggia

L’avvio della nuova stagione estiva ha portato anche un ritocco dei prezzi dei servizi di spiaggia. Per esempio, nella zona di Marina Centro la tariffa giornaliera per due lettini e un ombrellone ormai viaggia sui 24-25 euro. Per un lettino ne servono 7. “Sarebbe molto? Non scherziamo. Cominciamo a togliere il 22% di iva, poi a quello che rimane va tolto un altro 50% di tasse: alla fine a noi rimangono 2,5 euro”, spiega Mauro Vanni, presidente di Confartigianato imprese demaniali (ilCarlino).

Aeroporto, i numeri di maggio

I passeggeri transitati dal Fellini nel mese di maggio sono stati 45.841, con un incremento del 38% di passeggeri rispetto al 2024 e del 32,5% rispetto al 2019. Le rotte più popolate sono state Budapest, Cagliari e Palermo, operate da Ryanair (ilCarlino, Corriere).

Salvati in mezzo al Metauro

In gita alle Marmitte dei Giganti per il ponte del 2 giugno, i 5 giovani misanesi a un certo punto se la sono vista brutta. Verso le 20 il tratto del Metauro che stavano percorrendo, nel territorio del comune di Fossombrone, si è ingrossato, costringendo la comitiva a trovare rifugio su una roccia un po’ più alta nel mezzo del letto del fiume. Sono stati notati da alcuni turisti che si sono allontanati, perché in quel punto i telefonini non prendono, e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cagli, il personale specializzato nel soccorso fluviale alluvionale di Pesaro e l’elicottero del reparto volo di Arezzo, che hanno portato i salvo i ragazzi (ilCarlino, Corriere).

Febbre bianco-rossa

Cresce l’attesa per le finali dei playoff tra Rimini e Cantù validi per l’accesso alla serie A1 di basket. Domenica sera si parte da Rimini con la prima gara. Per quando il gioco si trasferirà a Desio, c’è già l’idea di allestire un maxi-schermo all’interno del palazzetto riminese. “Ci sono tante questioni tecniche da mettere in fila in così poco tempo ma stiamo cercando di risolverle in tutta fretta”, assicura l’assessore Michele Lari (ilCarlino).

Estate di musica all’arena Francesca da Rimini

Torna Sgr live. La direzione artistica delle 15 serate di musica live all’arena Francesca da Rimini è affidata al violinista Federico Mecozzi. In cartellone cantautori, omaggi ad Adriano Celentano e ai Metallica, l’operetta lirica e il musical. “La parola d’ordine di quest’anno è ‘trasversalità’ nei generi e nei musicisti”, sottolinea Mecozzi. Sarà il cantautore riminese Massimo Marches a tagliare il nastro martedì 10 giugno alle 21 (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Alcoltest: ritirate 20 patenti

I controlli della polizia locale nel finesettimana lungo del 2 giugno hanno portato al ritiro di 20 patenti a seguito dei risultati degli alcoltest effettuati. Particolarmente battute dagli agenti le zone di Marina Centro, del Porto e di Via Tripoli, le aree più frequentate durante il fine settimana da residenti e turisti (ilCarlino, Corriere).

Santarcangelo, multe annullate al caregiver

L’uomo aveva preso 19 multe in 12 giorni perché per andare ad assistere un parente aveva più volte varcato la soglia della ztl del comune di Santarcangelo di via Beato Malatesta, tra il 16 e il 28 settembre del 2024. In dicembre aveva presentato ricorso al giudice di pace, che ha chiesto al comune di annullare le multe. Provvedimento accolto dall’Unione dei Comuni della Valmarecchia (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Mi ha puntato la pistola e rapinato” | Il regalo di Manuel

CorriereRomagna: Multe a raffica al caregiver, ma il comune le annulla | “Così ho inseguito il rapinatore”

Oggi a Rimini

Dalle 9 alle Befane la mostra ‘Vignette stellari’

Alle 19 al cinema Tiberio il film ‘La gazza ladra’

Alle 21,30 alla Chiesa dei servi il concerto d’organo dedicato al centenario della morte di Marco Enrico Bossi con Andrea Macinanti