BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 5 agosto 2024

Oggi in edicola, 5 agosto 2024

In 20mila al Summer pride di Rimini

‘Noi siamo tempesta’, il titolo della parata lgbtqi+ ieri alle 18 sul lungomare di Rimini. Il corteo di 20mila persone circa è partito dal Bounty, è arrivato a piazzale Boscovich ed è poi ritornato su piazzale Fellini per il finale. Presenti la segretaria del Pd, Elly Schlein, il candidato del centro sinistra alle regionali Michele de Pascale, Emma Petitti, presidente del consiglio regionale, l’eurodeputato Alessandro Zan, il deputato Andrea Gnassi, il senatore Marco Croatti, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, la vicesindaca Chiara Bellini, la sindaca di Riccione Daniela Angelini e altri (ilCarlino, Corriere).

Piovono polemiche

Dopo la bomba d’acqua di sabato, che ha lanciato su Rimini 60 millimetri di pioggia in mezz’ora con disagi, alberi abbattuti e allagamenti di sottopassi e garage, ora piovono polemiche. “Occorre prevenire con interventi sulla rete fognaria cittadina, che è vecchia e non regge”, ha commentato Elena Ugolini, la candidata del centro destra alla presidenza della Regione Emilia Romagna. Nella risposta sui social, il sindaco Jamil Sadegholvaad invita Ugolini a vedere “il lavoro fatto da Rimini e dalla comunità riminese sull’ammodernamento della rete idraulica a partire dal Psbo” (ilCarlino, Corriere).

Via del Ciclamino: oggi l’interrogatorio di Bartolucci

Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, in carcere per l’assassinio di Pierina Paganelli, sarà interrogata oggi nell’ambito dell’indagine che la vede indagata per stalking nei confronti di Manuela Bianchi, amante di Dassilva e nuora di Paganelli. L’avvocato Alberto Donini sintetizza la versione della sua cliente: “Ha reagito, come tante altre donne avrebbero fatto al suo posto, a una situazione pesantissima. Manuela ha continuato a cercare Louis Dassilva anche dopo che la loro relazione era venuta a galla pubblicamente. Ha parlato male di Valeria in numerose occasioni, anche durante alcune interviste in tivù. E l’ha fatto instillando gravi sospetti su di lei. Come se Valeria fosse stata la mandante” (ilCarlino).

“Non doveva essere divulgato”

Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la 22enne uccisa nel novembre scorso dall’ex Filippo Turetta , è stato ospite della ‘Terrazza della Dolce Vita’ rassegna estiva del Grand Hotel di Rimini. E’ intervenuto anche sulla diffusione a mezzo stampa di estratti di un colloquio in carcere tra Turetta e il padre. “Alcune notizie vecchie non andavano divulgate”, ha detto. Ha anche presentato il suo progetto per contrastare una violenza di genere: una fondazione per sensibilizzare sul tema della violenza di genere e aiutare i ragazzi a riconoscere le relazioni tossiche e per aiutare le vittime. “Un ragazzo, in virtù della storia di Giulia, ci ha scritto dicendo che forse aveva qualche problema da curare. Già il fatto che lui l’abbia riconosciuto è un primo passo” (Corriere).

“A breve molti disservizi non dovrebbero più presentarsi”

E’ la risposta della Asl Romagna alle proteste dei medici che si vedono rifiutare le prescrizioni effettuate per i loro pazienti dal nuovo sistema informatico. La Asl ammette i problemi causati da un nuovo nomenclatore delle prescrizioni. “E’ stato necessario programmare e avviare consistenti attività di adeguamento e configurazione degli applicativi aziendali” (Corriere).

