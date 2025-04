Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 5 dicembre 2023

Oggi in edicola, 5 dicembre 2023

Qualità della vita, il passo del gambero

Nella classifica pubblicata ieri dal Sole24ore, Rimini scende dal 46esimo al 51esimo posto. Solo due settimane fa, però, nella classifica speculare di Italia Oggi, Rimini al contrario risaliva dalla 37esima alla 21esima posizione. A pesare sul risultato offerto dal quotidiano di Confindustria sono soprattutto gli indicatori legati al tema della sicurezza. La provincia di Rimini in tal senso è in 106esima posizione, su 107, con 6.246 reati denunciati per 100mila abitanti. Peggio fa solo Milano. Furti e rapine, seguiti da estorsione sono i reati maggiormente denunciati (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Truffa da Oscar

La donna andava in vacanza in quell’hotel da quando era piccola. Per questo non è stato difficile per lei ottenere la fiducia dell’albergatore riminese quando gli ha confidato che il genero dell’uomo era coinvolto in un traffico internazionale di stupefacenti che presto sarebbe stato sgominato. Per evitare le ripercussioni del cartello su tutta la sua famiglia, spiegava la donna, fingendosi agente dei servizi segreti, l’uomo avrebbe dovuto pagare un servizio di sorveglianza. La cifra sborsata dal 2017, quando è iniziata la truffa, è stata circa 180mila euro in soldi e preziosi. E’ stata la figlia dell’albergatore, moglie del presunto “trafficante”, a scoprire il raggiro e a convincere il padre a sporgere denuncia (ilCarlino, Corriere).

Condannato all’ergastolo l’assassino di Cristina Pironi

La donna aveva 32 anni nel giugno del 2022, era la madre del loro piccolo figlio. Ma lui l’ha uccisa. Come richiesto dal pubblico ministero, l’uomo è stato condannato al carcere a vita per omicidio volontario. Quattro le aggravanti: i futili motivi, la crudeltà, la convivenza tra i due all’epoca del fatto, l’ambito in cui tutto è accaduto, caratterizzato da maltrattamenti in famiglia (ilCarlino, Corriere).

Gaber e Ferrari conquistano la loro rotatoria a Rimini

Lo ha deciso ieri la prima commissione del comune di Rimini. A Enzo Ferrari sarà dedicata quella tra le vie Verenin Grazia e Popilia, a Giorgio Gaber quella tra via Libero Missirini e viale Giuseppe Mazzini. A Gilberto Amati, il fondatore di Altromondo studios, sarà dedicata la rotonda tra le vie Losanna e Costantinopoli. A Stella Baschetti e Augusto innocenti, infine, la piazzetta realizzata quest’anno lungo via dei Martiri (ilCarlino, Corriere).

Omaggio ai campioni

“È bello sentire, nelle interviste del mondiale la “esse” riminese di questi ragazzi che sono orgogliosi di venire da questa terra e di esserne parte”. E’ il commento del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che ieri sera al teatro Galli ha festeggiato Mattia Casadei e Matteo Ferrari, primo e terzo in MotoE, e Marco Bezzecchi terzo in MotoGp. “Sono sempre stato molto orgoglioso di essere riminese e romagnolo, così come del mio Motoclub: hanno fatto tanto e spero di ripagargli con tante soddisfazioni”, ha commentato Bezzecchi (ilCarlino, Corriere).

Riccione crede nel pienone di Capodanno

Per il ponte dell’Immacolata, complice la voglia di neve, non ci si attende un risultato pieno. Cosa diversa sembra Capodanno, con le prenotazioni che fanno prospettare “un bel pienone” a Rita Leardini, vicepresidente di Federalberghi Riccione. Conferma Promohotels. Se per il prossimo week end “al momento le prenotazioni sono al 50%”, “il 31 dicembre si annuncia ben più roseo. A far da traino a inizio gennaio sarà la consueta kermesse del Mc hip hop contest”, spiega Cesare Ciavatta (Corriere).

Alle 16 nel cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Intervista’ di Federico Fellini

Alle 16,30 alla scuola Panzini incontro con Davide Brullo ‘Prima della politica ci vuole una poetica. Il poeta come padre della patria’

Alle 17 al cinema Astoria laboratori teatrali a cura di Mulino di Amleto

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Palazzina Laf’ di Michele Riondino

Alle 19 al Bar Lento presentazione del libro di Giorgio Biagini ’28 dicembre 1943. Il rifugio della Villa Cecchi Bruttapela’

Alle 21 al cinema Astoria in scena ‘Musical’ di Rimini Musical

