BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 5 giugno 2025

Oggi in edicola, 5 giugno 2025

Turismo col segno meno

Nei primi quattro mesi del 2025 nel riminese si regista una flessione del 3,1% degli arrivi e una del 3,6% per le presenze (pernottamenti) che sono stati in totale 1.587.997. Se il calo per il comune di Rimini è stato leggero, -0,7% degli arrivi e -1,3% dei pernottamenti, peggio è andata a Riccione con un -3,1% di arrivi e un -4,6% di presenze (Corriere, ilCarlino).

Sanità, sabato tornano le guardie turistiche

Fino al 7 settembre, nella provincia di Rimini sarà attivo il servizio di assitenza sanitaria per i turisti. In campo, circa cinquanta i medici impegnati sul campo, di cui una trentina trovati tramite bando apposito. Il servizio sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24. Si raggiungerà telefonicamente: attraverso il numero verde 800 118 009 dalle 8 alle 20 o chiamando il numero 0541 787461 dalle 20 alle 8. Gli ambulatori saranno a Igea, Viserba, Rivabella, Rimini, Rivazzurra, Miramare, Cattolica, Coriano, Misano, Riccione (ilCarlino).

Materne e nidi: vince chi fa squadra

Da un lato le famiglie rivendicano il diritto di scegliere come educare i propri figli; dall’altro le amministrazioni devono trovare soluzioni per ridurre le liste d’attesa nei nidi. Da qui nasce l’integrazione tra pubblico e privato nei nostri comuni che, grazie a convenzioni con le scuole paritarie e in un’ottica di sussidiarietà, aiuta a colmare il divario tra domanda e offerta (ilPonte).

Smaltimento rifiuti: costi in aumento

“Se lo scorso anno la spesa riconosciuta ad Hera per la gestione del servizio era arrivata a 45 milioni e 300 mila euro, quest’anno è lievitata addirittura a più di 48 milioni: il +5,88%”, rende noto il consigliere di Fratelli d’Italia Carlo Rufo Spina. “In 10 anni la Tari è lievitata ben oltre del 20%. Se nel 2015 il costo del servizio Hera ammontava a 40 milioni circa, adesso è salito a quasi 49 milioni”. Costi che i riminesi pagano versando la tari. Per fare un esempio, una famiglia composta dai genitori e due figli e che vive in un appartamento di 130 metri quadrati, nel 2017 ha pagato 326 euro di tari, mentre nel 2025 ne pagherà 408 (Corriere).

Violento scontro a Miramare

Attorno alle 19 di ieri, lungo la statale Adriatica, un’Audi A 4 blu, che procedeva in direzione Sud, avrebbe iniziato una svolta per entrare nel vicino distributore di benzina proprio nel momento in cui in direzione opposta stava arrivando una moto Bmw che non è riuscita a evitare il frontale. Ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Cesena. E’ grave ma, sembra, non in pericolo di vita (ilCarlino, Corriere).

Cinque quesiti, un referendum

Domenica 8 e lunedì 9 giugno, si voterà su cinque quesiti referendari. Quattro schede riguardano tematiche legate al lavoro: licenziamenti illegittimi, indennità, lavoro subordinato, responsabilità dei committenti, degli appaltatori e dei sub appaltatori negli infortuni. Un quinto quesito ha a tema i tempi per l’ottenimento delle residenza legale in Italia per uno straniero maggiorenne, con la richiesta di dimezzare i tempi per poter presentare richiesta, da 10 a 5 anni (ilPonte).

Decreto sicurezza, protesta in Senato

Ieri il Senato ha approvato il decreto sicurezza con 109 sì, 69 no e un astenuto. Ma la seduta è stata preceduta dalla protesta dell’opposizione. I parlamentari di Pd, M5s (con il riminese Marco Croatti) e Avs si sono seduti a terra e hanno alzato le mani, inscenando una sorta di resistenza passiva (ilCarlino, Corriere).

Maggioli: “Siamo pronti per la A”

Domenica a Rimini inizia la finale per l’approdo alla serie A1 del basket. I padroni di casa dovranno giocarsela con Cantù. “Siamo in finale e sappiamo che sarà durissima. Ma, ripeto, ora abbiamo un’occasione. E ci faremo trovare pronti se dovesse succedere quello che tutti auspichiamo”, dice al Carlino il presidente di Rbr Paolo Maggioli.

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Sanità in prima linea per l’estate | Il senatore nella mischia

CorriereRomagna: Tassa rifiuti, la stangata. “Una raffica di rincari” | Decreto sicurezza, la protesta

IlPonte: Discernimento. Il referendum delle due q | Vince chi fa squadra

Oggi a Rimini

Dalle 9 alle Befane il laboratorio ‘Vignette stellari’

Alle 17 al museo Tonini la rappresentazione teatrale ‘Sbarre di solitudine’ della compagnia Attori & Convenuti di Firenze composta da avvocati, notai, magistrati e docenti universitari di Giurisprudenza

Alle 20,45 in sala Manzoni l’incontro ‘Il valore di esserci. Sfide educative, fiducia, incertezze: il ruolo degli adulti’ a cura di Alberto Pellai

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Aragoste a Manhattan’ di Alonso Ruizpalacios