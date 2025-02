BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 6 agosto 2024

Oggi in edicola, 6 agosto 2024

Agosto: “Inizio critico”

Anas ha fornito il dato sui volumi di traffico sulla statale 16 tra Rimini e Riccione. Rispetto all’ultimo week end di luglio, il calo di veicoli nel primo week end di agosto si attesta su un 9%. I valori sono negativi un po’ dappertutto, ma tra Rimini e Riccione in modo più significativo: 68mila veicoli. “La prima settimana è quella più critica”, spiega Antonio Carasso di Promozione Alberghiera. Rispetto alle prenotazioni per i week end successivi e per ferragosto, “tutto sommato siamo in linea con il 2023, ma è ancora presto per fare conti”. Un aiuto potrà offrirlo il Meeting, mentre si teme per l’effetto mucillagini (ilCarlino).

Metromare in fiera: c’è il progetto

“Ici ci ha consegnato il progetto esecutivo per il nuovo tratto di Metromare Rimini-Fiera”. La conferma arriva dagli uffici di Patrimonio mobilità Rimini dove ieri sono arrivate le carte tanto attese da Roma: l’elaborato tanto atteso da parte dell’impresa appaltatrice. Adesso, spiega l’amministratore Stefano Giannini, “ci vorrà tempo per studiare l’intero progetto. Ci sono almeno 1000 tavole da analizzare e verificare. E ci troviamo davanti ad una questione puramente tecnica” (Corriere).

Cittadella della sicurezza, a settembre il bando

Dalle ceneri della ex caserma Giulio Cesare rinascerà la Cittadella della sicurezza di Rimini, dove troveranno casa gli uffici di questura, prefettura, guardia di finanza, polizia stradale e corpo forestale dei carabinieri, con spazi destinati anche agli alloggi del personale. Secondo gli aggiornamenti forniti dal demanio al comune di Rimini, sono completate le procedure necessarie per la pubblicazione del bando di progettazione che dovrebbe avvenire entro settembre (ilCarlino, Corriere).

Allagamenti: sforatoi aperti in ritardo?

Dopo i disagi e gli allagamenti provocati dal temporale di sabato, il consigliere comunale di Fdi Gioenzo Renzi ha presentato un’interrogazione urgente al consiglio comunale. “Il violento temporale di sabato ha creato il rigurgito delle fogne, che invece di assorbire l’acqua piovana ha fatto saltare i tombini”, ricorda. La domanda è se “causa degli allagamenti non siano stati i ritardi nell’apertura delle paratie per gli scarichi a mare” (Corriere, ilCarlino).

Università, nuovi soci

La base societaria di Unirimini spa cresce con ingresso di Valpharma International e Airiminum 2014, ciascuno con l’1% di partecipazione, pari a 15.700 azioni. “La cultura universitaria è fondamentale per la crescita del nostro territorio ed io ci credo sempre di più”, conferma Alessia Valducci di Valpharma. “Una grande occasione per rafforzare l’integrazione dell’aeroporto di Rimini con il suo territorio”, commenta Leonardo Corbucci di Airiminum. Nel frattempo Italian Exhibition Group porta la propria quota dal 7,64% al 10%, Confindustria Romagna dal 4,46% al 5% e Sgr Società Gas Rimini dall’1,27% al 2% (ilCarlino).

La Bolkestein blocca le brandine

“L’obbligatorietà delle evidenze pubbliche ha bloccato il mercato”. Lo spiega Giorgio Selva, titolare, insieme al socio Fabbri, del gruppo di Cattolica che unisce Tessiture Selva, Tessiture Fabbri, Ombrellificio Magnani e Smeca, leader nel settore degli arredi da spiaggia. “Lo ha congelato. Perché tutti quei gestori alle prese con ombrelloni, lettini, sdraio da rinnovare, davanti all’incertezza del futuro, all’insicurezza di poter continuare a svolgere la propria attività, si sono fermati e non hanno rinnovato il loro bagno. Risultato? Stop agli investimenti e fatturato in giù per noi” (ilCarlino, Corriere).

Riccione: “50 hotel a rischio”

L’allarme è di Federalberghi Riccione. Secondo il presidente Claudio Montanari a rischio sono le strutture con meno di 30 camere, circa una cinquantina nella cittadina. A pesare sulle piccole realtà sarebbero burocrazia e spese. Ma non tutto è perduto. “Ritengo che l’idea dell’albergo diffuso possa essere una soluzione. Questo consente alle strutture di sopravvivere in un sistema, ma ovviamente servono servizi che soddisfino le esigenze dei clienti, e su questo oggi ci sono limiti evidenti. Ad esempio la cucina. Se acquisto un hotel a fianco del mio, non posso sfruttare la cucina per la seconda struttura perché da regolamento sono due alberghi distinti”, spiega Montanari (ilCarlino).

Santarcangelo, protesta per la scuola

I genitori dei 250 ragazzi delle medie Saffi hanno manifestato davanti al municipio. i lavori per l’adeguamento sismico della palazzina B non termineranno per settembre e si è sparsa la voce che gli studenti farebbero lezione dal lunedì al venerdì a San Vito e il sabato alla Franchini. La richiesta dei genitori è che si faccia tutto alla Franchini, usando aule prefabbricate. Altre soluzioni potrebbero essere “l’ex biblioteca, quella attuale, il Palazzo Francolini” (ilCarlino).