BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 6 agosto 2025

Oggi in edicola, 6 agosto 2025

“Luglio nero”

Presenze in calo, camere svendute. Non sono ancora disponibili i dati Istat sui flussi turistici di luglio a Rimini, ma gli albergatori sono scontenti. Emergerebbe da un sondaggio promosso da Conflavoro e ‘Riviera sicura’ relativo al mese di luglio. “Hanno risposto i titolari di 307 hotel di Rimini, da Torre Pedrera a Miramare”, sottolineano le associazioni. Ne risulta che, rispetto al 2024, quest’anno le presenze sono state minori per il 53,4% degli intervistati, molto minori per l’8,8%, simili per il 27,7%, maggiori per il 10,1%. Ne sono derivati prezzi bassi per le camere per andare incontro a una “esigua capacità di spesa”, da parte dei clienti (ilCarlino).

Piano spiaggia, Confcommercio lo boccia

Ieri la commissione urbanistica del comune di Rimini ha espresso parere favorevole al nuovo piano spiaggia. Adesso ad attendere il documento è il voto definitivo in consiglio comunale. “Le criticità segnalate sono state recepite solo in minima parte”, sottolinea Riccardo Ripa del Sib Confcommercio. “Le perplessità restano, a partire dall’obbligo di demolire e ricostruire tutte le opere presenti in spiaggia per chi vuole riqualificare”. Per Ripa il piano “è molto restrittivo. Lascia pochi spazi alla possibilità di realizzare nuovi servizi come piscine e spa, terrazze bar, idromassaggi” (ilCarlino, Corriere).

“Spiaggia troppo cementificata”

Sul documento in approvazione interviene anche il senatore 5Stelle Marco Croatti. “Rivolgo un appello all’Amministrazione affinché il Piano mostri maggiore determinazione sulla sostenibilità, sulla riduzione dell’occupazione del suolo, sull’aumento delle spiagge libere”, dice, confermando di aver depositato a tempo debito un’osservazione specifica al piano. In particolare, nota Croatti, “in merito all’eccessiva cementificazione della nostra spiaggia la riduzione del 10% prevista dal nuovo Piano dell’arenile appare insufficiente” (Corriere).

Lo sciopero dei marinai

La Cgil ha confermato la mobilitazione dei marinai di salvataggio del riminese il 9 agosto. “Abbiamo già le autorizzazioni”, spiega il sindacato. “Nessuno ci ha detto nulla né ci ha convocato per organizzare i servizi minimi”, sostiene Mauro Vanni di Confartigianato imprese demaniali. “Stiamo parlando di un servizio pubblico essenziale. Non è pensabile farne a meno”. “Invitiamo cittadini, turisti, associazioni a unirsi ai marinai di salvataggio in un corteo di protesta, che si terrà sabato a partire dalle 12,30, con partenza dal bagno 36-37 e arrivo a piazzale Boscovich”, ribatte il sindacato (ilCarlino).

Ticket arretrati Asl: sarà possibile rateizzare

Dopo un confronto con Federconsumatori, la Asl Romagna ha aperto alla possibilità di rateizzare gli importi superiori a 50 euro. L’iniziativa è nell’ambito delle richieste di rimborso dei ticket arretrati per prestazioni di pronto soccorso dal 2019. Si parla di 264mila richieste per un ammontare di 19 milioni di euro (ilCarlino, Corriere).

Musei: 45 candidati alla direzione

Sono 45 le candidature arrivate al Comune di Rimini dopo il bando per trovare il nuovo direttore dei Musei comunali. L’incarico è a tempo limitato, fino al termine del mandato del sindaco, con possibilità di proroga o rinnovo con la nuova legislatura. Avrà il compito di valorizzare e promuovere il patrimonio museale, archeologico, storico custodito da Museo della Città, Domus del Chirurgo, Museo degli Sguardi, Palazzi dell’arte, oltre a realizzare e programmare mostre e promuovere l’innovazione tecnologica dei servizi (ilCarlino).

La vendita del Rimini football club sul Corriere della sera

Secondo il giornalista Mario Genevini, ci sarebbero alcune anomalie in merito alla recente vendita della società. Al di là delle motivazioni dell’acquisto da parte della nuova proprietà, ad oggi sembra sia stato “firmato solo un preliminare”, senza “alcun passaggio di quote”, perché le azioni sono “soggette a una procedura di sequestro autorizzata da un giudice” (Corriere.it).

Riccione, spiaggia transennata

“Non sappiamo più cosa fare per tutelarci”. È questa la risposta del bagnino riccionese Domenico Marchetti, zona 97, che ha deciso di sbarrare l’accesso alla spiaggia gestita durante le ore di chiusura dello stabilimento. Un gesto, impedire l’accesso all’arenile e al mare, beni pubblici, che sarebbe vietato per legge. Ma dettato da continui attacchi vandalici, “da quella che potrei definire disperazione per quello che subiamo la sera e la notte” (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Fino alle 23 in centro storico Rimini shopping night

Alle 18,30 al Grand Hotel ospiti della Terrazza della Dolce Vita Morgan, Mara Maionchi e Matteo Bassetti

Alle 19,30 al bagno 1 di Rivabella ‘Silent book party’ con Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli

Alle 21 nel cortile della biblioteca Gambalunga Edoardo Crisafulli presenta il suo romanzo ‘L’ombra della Sindone’

Alle 21 al lapidario del museo Tonini presentazione del libro ‘Franca Ongaro Basaglia. Saggi e testimonianze. Con un’intervista inedita’ curato da Ernesto Venturini

Dalle 21,30 al bagno 106 ‘Yellow night beach party’

Alle 21,15 a Villa Lodi Fe’ a Riccione Massimiliano Capra in ‘Il pensiero di Baruch Spinoza dal panteismo all’etica della libertà’

Alle 21,30 al parco Casa Panzini di Bellaria ‘Una notte al Piper’ con Dino Gnassi Band

Alle 21,15 in piazza Mazzini a San Clemente il film ‘The Holdovers’