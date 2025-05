BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 6 maggio 2025

Oggi in edicola, 6 maggio 2025

Adotta un cardinale nella preghiera

Domani nella Cappella sistina inizia il conclave per l’elezione del nuovo Papa. Già una decina di giorni fa le clarisse del monastero di San Bernardino a Rimini hanno lanciato una singolare iniziativa: ‘Adotta un cardinale nella preghiera’, vale a dire l’invito ai fedeli a “scegliere uno dei 133 cardinali in conclave e pregare per lui per aiutarlo nella scelta”, spiegano le suore riminesi. “Non è un toto papa”, precisano, ribadendo di “non fare il tifo per nessuno” (ilCarlino). Dalle 19 oggi in cattedrale preghiera per il conclave (ilCarlino, Corriere).

Riqualificazione stadio Neri: c’è un piano b

“Aspettiamo che Ciuffarella venga a Rimini perché il nuovo stadio è, e resterà, una nostra priorità”, ribadisce l’assessore allo sport Michele Lari dopo l’allarme lanciato dal titolare di Aurora immobiliare circa il progetto di allargamento dello stadio di Rimini. “Con l’adozione della dichiarazione di pubblico interesse, approvata dal consiglio comunale lo scorso novembre, abbiamo già messo il privato nelle condizioni di poter procedere con il progetto”, aggiunge. In ogni caso, “abbiamo sempre pronto un piano b che prevede la riqualificazione, a stralci con avvicinamento dei settori curve e tribune al campo di gioco” (Corriere).

Colonie, “la zavorra burocratica allontana gli investitori”

La burocrazia appesantisce “molti degli aspetti della vita di cittadini e imprese, creando una vera e propria zavorra ai piedi dell’Italia. Così i grandi investitori internazionali si tengono alla larga. Quegli stessi investitori che poi infrastrutturano alla grande destinazioni europee e mondiali concorrenti”, commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. “Come dimostrano quelle balene spiaggiate che sono le ex colonie. In un coacervo di iter procedurali, enti, autorizzazioni, interpretazioni chi è invogliato a investire per recuperarle dopo 30 o 40 anni?” (Corriere).

Riciclaggio in Romagna: Rimini più a rischio

Secondo i dati del report 2024 di Banca d’Italia e Uif, Unità di informazione finanziaria per l’Italia sulle attività di anti riciclaggio, le segnalazioni di operazioni sospette nelle province di Ravenna, Rimini e Forlì Cesena sono più di 6 al giorno: 2.254 nel corso del 2024. Nel dettaglio: 810 casi nella provincia di Rimini, 739 a Forlì Cesena , 705 a Ravenna (Corriere).

Redditi, in aumento ma c’è l’inflazione

L’Osservatorio Cisl Romagna ha analizzato l’andamento del reddito medio imponibile tra il 2022 e il 2023. Nel complesso, la Regione registra una crescita media del 5%, ma in Romagna la situazione appare variegata. Nel 2023, Ravenna è la provincia con il reddito medio più alto, pari a 23.296 euro, crescita media del 5%. Segue Forlì Cesena con 21.796, crescita media del 6%, poi Rimini con 20.248 euro, crescita media del 5%. In ogni caso anche Ravenna resta sotto la soglia delle province emiliane più forti. A Bologna, Reggio Emilia e Modena i redditi medi superano i 24mila euro. A Rimini la situazione più critica, con “una struttura occupazionale ancora troppo concentrata nei servizi turistici e stagionali, con bassa qualità e bassa retribuzione” (Corriere).

Nuovo codice della strada, multe in calo

Nei primi 4 mesi presi del 2025 a Rimini sono state elevate 96 sanzioni per violazione dell’articolo 186 (guida in stato di ebbrezza) del nuovo codice della strada, in vigore dal dicembre precedente. Sono 37 le sanzioni amministrative e 59 quelle penali. Tra i conducenti coinvolti, in sei si sono rifiutati di sottoporsi all’alcol test. Nello stesso periodo del 2024, le multe erano state 140 (il 31% in più): 67 verbali amministrativi e 73 penali, 7 rifiuti alla prova dell’etilometro (ilCarlino, Corriere).

Aeroporto

Nei primi quattro mesi del 2025 si sono registrati all’aeroporto di Rimini 61.872 arrivi, pari al +17,3% rispetto allo stesso periodo del 2024 e al +28,8% sul 2019. Pari al 79% il tasso di riempimento aerei. In particolare, “Il mese appena trascorso, con 36.207 arrivi, ha fatto registrare un incremento passeggeri del +27,5% rispetto allo stesso mese del 2024 ed un significativo +52,8% rispetto all’aprile del 2019”, spiega Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum (ilCarlino, Corriere).

“Un miracolo”

“Qualcuno da lassù evidentemente mi protegge”. Anche Stefania Zitola, la 48enne scooterista riminese travolta il 30 aprile dal pino che si è abbattuto su viale Vespucci spiega con la categoria del miracolo l’esserne uscita viva. “Ho il naso rotto e faccio fatica a muovere la mano sinistra. Tutto sommato, mi è andata bene”. Resta però il trauma psicologico. “La notte faccio fatica a dormire. Non appena chiudo gli occhi, vedo quel maledetto albero che piomba su di me” (ilCarlino).

Dassilva, stop al digiuno

Louis Dassilva, il 35enne senegalese, indagato e in carcere per l’omicidio di Pierina Paganelli, è in ospedale per le conseguenze di uno sciopero della fame e della sete. Dopo l’alimentazione via flebo, ha ripreso a bere e mangiare ed è apparso in ripresa ai suoi legali. La prognosi medica, però, non è ancora sciolta e non si sa quando sarà ricondotto in carcere (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Effetto codice: meno ubriachi, meno incidenti | “Ecco i cardinali più votati”

CorriereRomagna: Dassilva si alimenta. Può tornare in carcere | Piccione trafitto da una freccia

Oggi a Rimini

Alle 11 in fiera inaugurazione di Macfrut con il ministro Francesco Lollobrigida

Alle 18 in cineteca Alice Bigli e Matteo Biagi presentano il volume ‘Esploratori di storie’

Dalle 19 alle 20 in cattedrale preghiera per il conclave

Alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘Andy Warhol. American dream’ di L’Ubomír Ján Slivka

Dalle 20 al Teatro della regina di Cattolica i saggi dell’Accademia/Centro studi musicali Giorgio Della Santina