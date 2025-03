BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 6 settembre 2024

Oggi in edicola, 6 settembre 2024

RIFORMA SPIAGGE: LE REAZIONI

I balneari. “Il provvedimento legislativo adottato dal Consiglio dei ministri sulle concessioni demaniali marittime vigenti non ci soddisfa perché prevede la messa a gara delle aziende. Erano altre le aspettative generate dalle dichiarazioni, degli esponenti dell’attuale Governo, sull’esclusione del settore dall’applicazione della Direttiva Bolkestein”, spiegano all’unisono Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe Confcommercio e Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba Confesercenti (Corriere). La riforma è “un passo indietro anche rispetto alla legge 118/2022 del Governo Draghi”, fa notare Legacoop (ilCarlino, Corriere).

Bagnini riminesi. “Questo governo ha prodotto un risultato peggiore di quelli dei governi precedenti. Ci spacciano la proroga delle concessioni, ormai inevitabile, come un buon risultato, mentre non tutelano le imprese. Come indennizzo non ci arriverà nulla. Avevamo chiesto che fosse il valore d’impresa a essere considerato, ma non l’hanno minimamente fatto”, spiega Mauro Vanni di Confartigianato imprese demaniali (ilCarlino). “Abbiamo affidato il provvedimento ai nostri legali”, aggiunge Diego Casadei di Oasi (ilCarlino).

I sindaci. “Esiste il rischio che la proroga al 2027 possa essere diniegata dal presidente della Repubblica Mattarella e dai tribunali? E se il Consiglio di Stato bocciasse ancora la proroga? Cosa accadrebbe allora? In questo caso, il caos sarebbe totale”, dice il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad che analizzando il testo approvato dal consiglio dei ministri si dice pronto per anticipare le gare (Corriere, ilCarlino). “Un decreto che, prima, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, con possibili modifiche… e che poi rimanda ad un altro decreto, che dovrà essere varato, entro il 31 marzo 2025, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per definire i criteri di individuazione dei nuovi canoni”, spiega il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli (Corriere).

La Regione. “Il documento è confuso e presenta diversi aspetti controversi che rischiano davvero di mettere a rischio un settore che, solo da noi, conta 1.500 imprese”, dice l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini. “Scarica sui sindaci la responsabilità di applicare o meno la proroga delle concessioni al 2027 aprendo a infiniti contenziosi, per non parlare della discrezionalità, sempre sulle spalle dei primi cittadini, di imporre le demolizioni delle strutture pre-esistenti” (Corriere).

NOTTE ROSA “ANCHE NELLE CHIESE”

Claudio Cecchetto, direttore artistico della Notte Rosa, sposa la richiesta dei sindaci di anticipare l’evento a giugno. “Chi meglio di loro conosce questo territorio”, dice. La promozione del ventennale si avvarrà di una massiccia campagna promozionale internazionale in capo alle amministrazioni locali. ‘Week-end dance’ per Cecchetto è una formula che ha funzionato e nel 2025 si aprirà anche a tradizioni musicali diverse: liscio, twist, hully gully, rock and roll, country e gospel “un genere musicale nato nelle chiese americane”. Un dj in ogni parrocchia? Domanda il giornalista. “La prenda come una provocazione, ma ci proveremo, sempre che ce lo permetteranno” (Corriere).

LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2024

Rimini è la peggiore in Romagna. Secondo i dati del Ministero dell’economia e delle finanze pubbliche sulle dichiarazioni del 2023 rispetto alle imposte 2022, l’imponibile medio annuo pro capite, in regione, è pari a 23.713 euro, a Rimini 19.611 euro, a Ravenna 22.118, a Forlì-Cesena 21.567 (Corriere).

ELEZIONI

Casa Forza Italia. Convention dei giovani azzurri da oggi a Bellaria con Antonio Tajani, Anna Maria Bernini, Maurizio Gasparri, Stefano Benigni, la coordinatrice regionale Rosaria Tassinari e la capogruppo in Regione Valentina Castaldini. “Stiamo lavorando per federarci con varie forze civiche in Emilia Romagna. Il simbolo sarà ovviamente quello di Forza Italia, ma nelle nostre liste ci saranno tanti candidati civici”, spiega Tassinari sulla composizione delle liste (ilCarlino).

Casa Pd. Sembrano certe le candidature di Alice Parma, espressa dai circoli di Rimini nord, e Simone Gobbi, per i circoli di Rimini sud. Il problema sono i due nomi che dovranno esprimere i circoli della città. “Le consultazioni, iniziate con le prime assemblee in agosto, sono praticamente chiuse. Lunedì ci sarà l’ultima riunione con i segretari di tutti i circoli di Rimini e poi invieremo alla direzione provinciale del partito i nomi”, spiega la segretaria Fiorella Zangari. Tuttavia il circolo di via Euterpe non ha ancora sciolto il nodo e ha chiesto agli aspiranti candidati di presentarsi attraverso un breve video (ilCarlino).

