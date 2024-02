Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 8 febbraio 2024

Oggi in edicola, 8 febbraio 2024

Pantani, verso l’archiviazione l’inchiesta per omicidio

Il fascicolo della procura di Rimini era stato aperto su richiesta della mamma Tonina. Si è indagato sull’ipotesi che il 14 febbraio di venti anni fa, il campione di ciclismo Marco Pantani potesse essere stato ucciso nel residence del lungomare dove è stato trovato senza vita. L’esame degli elementi raccolti, però, non ha avvalorato l’ipotesi (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Confindustria a sostegno dell’università

“La presenza dell’università di Rimini porta un pil di 24 milioni di euro”. Lo ha ricordato ieri Simone Badioli presidente di UniRimini in occasione dell’incontro con la delegazione riminese di Confindustria. “L’offerta formativa è ampia, il 20% degli studenti vengono da fuori Italia e la maggior parte della parte rimanente da fuori regione. L’università rappresenta quindi un investimento importante sia sul fronte sociale che economico”, ha ribadito (Ansa).

Maltrattamenti in famiglia, arrestato avvocato riminese

Un avvocato del Foro di Rimini è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il 46enne è stato fermato ieri dai carabinieri di Riccione. Tra le accuse anche violenza e minacce nei confronti della moglie. L’indagine e le prime segnalazioni sono partite da alcuni vicini di casa che vedevano spesso la donna in forte stato di prostrazione dopo le litigate con il marito (ilCarlino, Corriere).

Via Marecchiese, la sala scommesse deve chiudere

La sala si trova infatti a meno di 500 metri da determinati luoghi sensibili, tra cui le scuole, area interdetta secondo la legge regionale del 2013. La proprietà del locale aveva presentato ricorso contro la sentenza del Tar Emilia-Romagna, che aveva annullato la richiesta di sospensiva della licenza. Il Consiglio di Stato ha però respinto il ricorso, sottolineando che il gestore aveva manifestato la volontà di trasferirsi a Forlì, rendendo infondata la sua richiesta di sospensiva (Corriere).

Piadinerie, hotel e pizzerie con i lavoratori in nero

Nove lavoratori non in regola, di cui 7 completamente “in nero”. E’ il bilancio dell’attività di controllo condotta dai primi giorni del nuovo anno dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Rimini. Tra le attività coinvolte, una piadineria, un hotel di Marebello e una pizzeria di Rivazzurra (ilCarlino).

“E’ il tempo dell’essenziale”

Messaggio del vescovo di Rimini Nicolò Anselmi per la Quaresima. “Questi 40 giorni che ci separano dalla Pasqua offrono la possibilità di un cammino spirituale intenso, alla riscoperta di ciò che è essenziale” (ilPonte).

Start Romagna, le corse saltate valgono penali per un milione

E’ già stato reso noto qualche giorno fa, che il numero di corse del trasporto pubblico locale saltate lo scorso anno nel territorio riminese supera il numero di 5mila, la maggior parte per questioni legate alla carenza di personale. “In ballo, c’è qualcosa come 1 milione di euro circa di penali che Start dovrà saldare, per contratto, ad Amr”, spiega Massimo Bellini, segretario Cgil trasporti. Se non rimossa, la carenza di organico “potrebbe portare, alla lunga, ad un taglio progressivo delle linee periferiche e rurali, all’impoverimento dell’offerta per l’utenza”, avvisa (Corriere).

Case in affitto, sempre più care

Secondo Tecnocasa, la crescita nei primi sei mesi dello scorso anno e il semestre precedente segna un aumento contenuto attorno all’1%. Tuttavia negli ultimi tre anni a Rimini i canoni sono cresciuti di oltre l’11%. La zona più cara è quella di San Giuliano con trilocali che arrivano mediamente a 850 euro al mese (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Alle 21 al teatro Galli ‘Boomers’ di e con Marco Paolini

Alle 16,30 in biblioteca a Santarcangelo lo spettacolo di burattini ‘Briganti e galeotti’

Alle 21 al cinema Astra di Bellaria il film Fantasia

Alle 21 in biblioteca a Bellaria l’incontro ‘Il confine più lungo. Dal conflitto alla riconciliazione sulla frontiera adriatica’ con lo storico Fabio Todero

Alle 20,45 al teatro Villa di San Clemente Maurizio Temeroli presenta il romanzo ‘Ritrovarsi. Due famiglie e cento anni di storia italiana tra Rimini e la Valconca’

