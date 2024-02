BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 9 febbraio 2024

Oggi in edicola, 9 febbraio 2024

Cultura, a Rimini la commissione regionale

“E’ un punto di partenza e non di arrivo”. Così ha declinato la candidatura di Rimini a capitale della cultura 2026 il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, presentando oggi alla delegazione regionale il dossier inviato a Roma. “La nostra è una candidatura oggettivamente nuova nel senso che corre sul filo sottile di un rasoio: va letta nell’accezione più ampia e moderna del termine cultura, in cui non esiste una gerarchia alta/bassa”, ha ribadito (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Università, le immatricolazioni calano

Questa mattina a Bologna, il rettore dell’Alma Mater, Giovanni Molari, ha presentato i dati delle immatricolazioni per l’anno accademico in corso: 26mila nuove iscrizioni, 700 in corso di perfezionamento da parte di studenti internazionali. Nell’anno 2022-2023 erano state 26.300 le matricole, il calo è del 3 per cento. Il trend non risparmia Rimini e Cesena, con flessioni rispettivamente dell’8 e del 3 per cento, mentre nemmeno sfiora Ravenna e Forlì. La prima cresce del 3 per cento, mentre la seconda addirittura del 16 (ilCarlino, Corriere).

Confcommercio: “Crisi strutturale”

L’ufficio studi di Confcommercio ha pubblicato l’analisi “Imprese e Città – Demografia d’impresa nelle città italiane”. Le imprese del commercio al dettaglio nel Comune di Rimini sono passate dalle 2.120 unità del 2012 alle 1.689 del 2023. Soffrono soprattutto i settori abbigliamento, calzature e articoli in pelle, cosmetici e profumeria, fiori e piante, alimenti per animali, gioiellerie, mobili per ufficio, negozi di ottica e fotografia, articoli di seconda mano. “I dati certificano la crisi strutturale del commercio come l’abbiamo sempre conosciuto”, commenta Gianni Indino, presidente di Confcommercio della provincia di Rimini (ilCarlino, Corriere).

Confindustria: l’economia frena, ma in Romagna no

Nonostante la produzione di novembre scorso abbia registrato a livello nazionale una forte flessione, le imprese del territorio romagnolo evidenziano un andamento ancora positivo di tutti gli indicatori per il 2023, sebbene con percentuali inferiori rispetto agli ultimi due anni. Per l’anno in corso prevale un clima di incertezza, a causa degli scenari internazionali che vedono aprire nuovi fronti di instabilità geopolitiche. La rilevazione effettuata a gennaio dal Centro studi di Confindustria Romagna spiega che la produzione nel secondo semestre 2023 rispetto allo stesso semestre 2022 registra un +1,9%, il fatturato un + 4,5% (fatturato interno +4,6% e fatturato estero +3,7%) l’occupazione +4,1% (Corriere).

La giornata della raccolta del farmaco dura una settimana

E’ iniziata il 5 e terminerà il 12 febbraio la raccolta solidale del Banco Farmaceutico. Nelle farmacie aderenti si potranno acquistare, con l’aiuto dei farmacisti e dei volontari del Banco, farmaci da donare a chi ne ha bisogno, ma non se li può permettere. Durante l’edizione del 2023 sono state raccolte nella provincia di Rimini 5.130 confezioni che sono state donate a vari enti del territorio tra cui Caritas, Papa Giovanni XXIII, coop Centofiori, cooperativa Akkanto, Banco di Solidarietà, Croce Rossa, mensa di Sant’Antonio per i poveri (Corriere)

“Seguite il mio esempio”

Michela Di Virgilio donatrice di midollo osseo racconta la sua esperienza al Corriere, per incoraggiare nuovi donatori. “Tutto è partito guardando un telefilm che affrontava questo tema. Ero giovane e mi sono detta che dovevo dare il mio contributo perché una brutta malattia poteva capitare anche a una persona che amavo e persino a me”. Michela, che è riuscita a salvare la vita a una 17enne, le cui cellule sono risultate compatibili con le sue, assicura: “Il prelievo non fa male” (Corriere).

Riccione, vertici Federalberghi da rinnovare

L’attuale presidente, Bruno Bianchini, ha già detto di non volersi ricandidare. Il percorso per il rinnovo dei vertici dovrebbe concludersi a metà maggio con la convocazione dell’assemblea e la votazione di un nuovo consiglio. Tra i possibili candidati si fanno i nomi di Giorgio Fortunato, attuale presidente dell’associazione Alba, Andrea Ciavatta presidente dei Family hotel. l’ex assessore al turismo Claudio Montanari, l’albergatore Alberto Arcangeli, ex segretario del Pd e oggi senza cariche, Alfredo Monetti e Andrea Falzaresi (ilCarlino).

Santarcangelo, l’economia si consolida

Il numero delle imprese di Santarcangelo a fine 2023 si attesta a quota 2.600, in sostanziale continuità con il dato del 2022. Cresce invece sensibilmente il numero degli addetti, che passano dalle 8.749 persone occupate del 2022 alle 8.939 del 2023, con un incremento di 190 unità superiore al 2%, trainato in particolare dai settori commercio e ristorazione (+86), artigianato e industria (+103). Il dato, diffuso dal comune di Santarcangelo, è stato elaborato dalla Camera di commercio della Romagna (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Dalle 9 alle 19 in sala Ressi il convegno ‘La Frontiera Adriatica fra ricerca e didattica: uno sguardo comparato’ (Giorno del Ricordo)

Alle 17 alla scuola media Alighieri presentazione del Nuovo Piano dell’Arenile di San Giuliano Mare

Alle 17,30 alla Galleria Buonadrata visita guidata gratuita alla mostra ‘Le donne di palazzo Buonadrata. Coraggiose, divine, nobili, materne’

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Appuntamento a Land’s End’

Dalle 10 nell’isola dei platani di Bellaria la fiera di Sant’Apollonia

Alle 20,30 al centro polivalente di Cattolica incontro con lo chef stellato Massimo Bottura e con il filosofo Nicola Perullo sul tema ‘Cibo, cultura, consapevolezza e cucina”’

Dalle 23,30 al Peter Pan di Misano il party 90 Wonderland

