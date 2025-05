BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 9 maggio 2025

Oggi in edicola, 9 maggio 2025

Papa Leone XIV

Il 69enne agostiniano Robert Francis Prevost è nato a Chicago da genitori europei, madre spagnola e padre francese con madre italiana. Dopo la laurea in matematica (e la licenza in filosofia) ha iniziato il noviziato. Ha svolto il suo incarico di missionario in Perù, dal 2015 è stato vescovo della diocesi di Chiclayo. Fatto cardinale da papa Francesco, nel 2023 è stato nominato prefetto del Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina. Le sue prime parole da pontefice sono state: “La pace sia con tutti voi”. Uniscono la prima frase del Cristo risorto, ‘La pace sia con voi’, e ‘tutti’. Ha ricordato papa Francesco. Prende in prestito il commento di sant’Agostino al Salmo 127 per il suo motto da papa: In Illo uno unum, nell’unico Cristo siamo uno (Agensir). Il ricordo degli anni in Perù del vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi (Toscanaoggi).

Anselmi: “Grato per l’elezione di papa Leone”

“Ha parlato di missionarietà, sinodalità, di attenzione a tutti, specialmente ai più deboli e ai più poveri. Ci ha ricordato, sin dalle prime parole, dell’amore incondizionato che Dio ha per ciascun uomo, per ciascuno di noi”, commenta il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi. “Sono felicissimo!”, aggiunge annunciando che il primo incontro della comunità riminese con il nuovo Pontefice è già previsto 1 giugno per il Giubileo delle Famiglie, poi in luglio e agosto per il Giubileo dei Giovani (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Cresce la povertà

Presentato ieri il Rapporto sulle povertà della Caritas diocesana di Rimini. Nel 2025 sono state oltre 84mila le richieste di aiuto. Le 47 Caritas riminesi hanno assistito 4.601 nuclei familiari, aiutando complessivamente 8.838 persone, di cui 2.125 minori. “Allarma soprattutto l’impennata nei passaggi cresciuti da 74.624 a 84.825. In media, ogni famiglia si è rivolta ai nostri centri 18 volte nell’anno, più di una volta al mese”, sottolineano dalla Caritas. Cresce la percentuale di persone senza dimora, dal 29,6% al 35,4% (ilCarlino, Corriere).

I tagli del governo

“L’ultima manovra del Governo chiederà agli enti locali un contributo alla finanza pubblica pari a 1,35 miliardi nel quinquennio, tra 2025 e 2029”, spiega l’assessore comunale al Bilancio, Juri Magrini. Per Rimini in particolare, “tra nuovi e vecchi tagli, si parla di 2,3 milioni di trasferimenti che verranno a meno già da quest’anno. Un conto che somma i tagli alla finanziaria 2025 pari a circa 483mila euro, destinati a quasi raddoppiare nel 2026 quando la sforbiciata sarà di quasi 966mila euro” (ilCarlino, Corriere).

La Provincia blocca le assunzioni

L’ente di via Campana deve mettere ordine nei conti. In particolare, vanno recuperati 576mila euro, soldi stanziati in eccesso (“oltre i limiti di legge”) al personale, sotto forma di incentivi e di premi di produzione, tra il 2013 e il 2022. Nei giorni scorsi è stato approvato il piano di recupero dei 576mila euro in 10 anni (ilCarlino).

Riccione, pino crolla in strada

Ieri mattina, verso le 9,30, in via Catullo, un pino si è abbattuto in strada, bloccando il traffico in entrambi i sensi di marcia per due ore circa. Sul posto è intervenuta la Geat, con gli operai per liberare la strada e con gli agronomi per verificare la cause del cedimento. Ha rilevato radici ridotte su un fondale sabbioso “che ne comprometteva la stabilità”, spiega l’amministrazione. “così, non appena è stata rimossa una parte superficiale di asfalto durante i lavori di rifacimento del marciapiede, il pino è crollato improvvisamente”. Gli agronomi hanno avviato un’ispezione approfondita su tutti gli altri pini presenti lungo viale Catullo (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Tagli al personale per sanare i conti | Eroi per sempre

CorriereRomagna: Sempre più poveri | Crolla un pino sulla strada

IlPonte: Una chiesa più cattolica | Amianto killer

Oggi a Rimini

Alle 17 al museo Tonini Ileana Montini presenta il libro ‘Nicola Negretti e la sua compagna’

Alle 18 a palazzo Buonadrata la conferenza ‘L’Oriente di Rimini. Il Trecento riminese, Costantinopoli e i Balcani’ con Emanuela Fogliadini e Alessandro Giovanardi

Alle 20,30 al teatro Tarkovskij il Rec film festival, ospite Federica Pala

Alle 21 in sala Sant’Agostino l’incontro ‘La lezione di don Lorenzo Milani’ con Sandra Gesualdi

Dalle 9 al palazzo del turismo di Riccione ‘Convegno filatelico numismatico’

Dalle 23,30 al Villa delle rose di Misano serata di apertura

Alle 21 al Teatro dimora di Mondaino Giorgiomaria Cornelio in ‘Ogni creatura è un popolo’

Alle 21 al cinema Astra di Bellaria il film ‘Paternal Leave’ alla presenza della regista Alissa Jung e degli attori Luca Marinelli e Juli Grabenhenrich (Bff)

Alle 21 al teatro Titano di San Marino musica con Stochelo Rosenberg affiancato da Paulus Schäfer e da Daniel Gueli (Sotto il segno di Django)