Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 9 settembre 2024

Oggi in edicola, 9 settembre 2024

Motogp, boom di spettatori

La pioggia non ha scoraggiato i 163.558 spettatori che hanno assistito alle gare del Motomondiale al circuito ‘Marco Simoncelli’ di Misano. Sono stati 28.646 venerdì, 45.234 sabato e 89.678 domenica. Lo scorso anno l’affluenza complessiva fu di 141.056. Tra i vip in tribuna e nei paddock i piloti Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Kimi Antonelli, la schermitrice Francesca Palumbo, gli chef Massimo Bottura e Alessandro Borghese, gli attori Leo Gassman, Nicolas Vaporidis, Matteo Martari, Pilar Fogliati, Desirée Popper. Emis Killa sul traguardo a sventolare la bandiera a scacchi (ilCarlino).

Riccione, accoltellato sul lungomare

Sabato verso le 21,30 un 24enne albanese è stato colpito al fianco con un coltello da un altro uomo. Il fatto all’altezza del bagno 97, il 24enne comprimendo la ferita con le mani è riuscito ad arrivare davanti a un hotel di viale D’annunzio e ha chiesto aiuto prima di crollare a terra. Gli operatori del 118 lo hanno portato all’ospedale di Cesena, dove è stato giudicato guaribile in una trentina di giorni. Ai carabinieri di Riccione ha detto di non aver mai visto prima il suo aggressore, ma è stato ritenuto poco convincente. Si sospetta che l’aggressione sia legata a questioni di droga (ilCarlino, Corriere).

Sanità, il problema è la carenza dei medici

Tra gennaio e luglio nei pronto soccorso degli ospedali romagnoli sono stati registrati 171.501 accessi: 5,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2023 (162.285). Nei Cau (centri di assistenza e urgenza), sempre da gennaio a luglio, gli accessi nello stesso periodo sono stati invece 83.378. Nel solo mese di giugno, nei pronto soccorso sono stati registrati 123.636 accessi, di cui un 13% successivamente ricoverato. Gli accessi nei cau sono stati in media 600 al giorno. I dati li fornisce la direttrice sanitaria di Asl Romagna, Francesca Bravi. “Gli accessi, nell’80% dei casi, sono di nostri residenti, l’altra parte si compone di una quota del 5% di turisti stranieri”, spiega. Invariati i tempi di attesa: “I tempi di permanenza dei pazienti sono in media rimasti nelle 6 + 1 ora come da indicazione regionale” (Corriere).

Una legge speciale per la Valmarecchia

I sindaci dell’entroterra vagliano ricette antispopolamento. “Nessuno ha idea della fatica che facciamo per lanciare il turismo o fornire servizi e merci”, spiega da San Leo Leonardo Bindi. “Dopo il piano Mattei per l’Africa, forse se ne può redigere uno per l’Appennino che è il pilastro della Penisola”, chiede. “Serve una legge ad hoc che consenta una rigenerazione urbana per cambiare la destinazione d’uso degli edifici e rivitalizzare le comunità”, dice Fabiano Tonielli da Casteldelci. “La soluzione è la nuova Marecchiese” per Mauro Giannini di Pennabilli. Sul tema della legge speciale rincara anche Goffredo Polidori da Sant’Agata Feltria (Corriere).

Grande Festa de’ borg

Sono stati oltre 20mila i visitatori a San Giuliano per la Festa de’ borg 2024. Il maltempo ha costretto gli organizzatori a cancellare i fuochi d’artificio, ma il bilancio resta positivo. Pari a 24mila euro il solo incasso della “lotteria che ha messo in palio premi per quasi 18mila euro, inclusa un’auto Kia Picanto”. Oggi l’estrazione dei premi (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Misano, moto record: boom di spettatori | Accoltellato sul lungomare

CorriereRomagna: Accoltellato sul lungomare sotto gli occhi dei turisti | Uniti nel nome di Dante

Oggi a Rimini

Alle 20,30 alle Befane a Rimini e alle 21 al Cinepalace a Riccione l’attrice Chiara Francini presenta il film ‘Coppia aperta quasi spalancata’

Alle 21,30 al cinema Astoria a Rimini in scena ‘Cuoro. inciampi per sentimenti altissimi’ (Le città visibili)