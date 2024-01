Buonocunto e Tortori per il 2-1 alla Juvenes, la Virtus torna in testa al campionato

La Virtus sconfigge la Juvenes/Dogana per 2-1 e balza in vetta alla classifica del campionato. Gara tutt’altro che semplice quella di oggi contro la squadra di Amati, con i neroverdi che la sbloccano nel recupero della prima frazione di gioco con il rigore concesso dal direttore di gara per il fallo di mano di un difensore della Juvenes e trasformato da Ivan Buonocunto. Il raddoppio lo sigla invece Tortori, che al 70′ raccoglie una palla che rimessa in mezzo dopo un corner e che il 14 aggancia e trasforma in gol. All’82 la Juvenes accorcia con Gianmaria Borghini. Da lì in poi il risultato non cambierà più e con questi tre punti i ragazzi di Bizzotto tornano in vetta, con due punti di vantaggio sulla Fiorita e sette sul Cosmos, le due più immediate inseguitrici.