Bus con 40 bambini si schianta contro un camion sull’A1: un ferito grave e tanta paura

Nella mattinata odierna, poche ore fa, un autobus che trasportava circa 40 alunni di una scuola elementare di Frosinone è rimasto coinvolto in un violento impatto con un mezzo pesante lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello (Caserta), al confine tra Lazio e Campania. L’incidente ha destato forte apprensione, ma per fortuna il bilancio provvisorio è di un solo ferito in codice rosso, mentre i bambini hanno riportato lievi contusioni e un comprensibile stato di shock.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il pullman – con a bordo 41 bambini, 6 insegnanti, due mamme e due autisti – procedeva in direzione sud quando si è scontrato con un camion che occupava la stessa corsia. L’urto è stato estremamente violento, ma fortunatamente la maggior parte dei passeggeri ne è uscita illesa o con ferite superficiali.

Soccorsi e ripristino del traffico

Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118 Ares e i vigili del fuoco, mentre la Polizia Stradale di Cassino si è occupata di mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi necessari a definire l’esatta causa dello scontro. Il tratto autostradale ha subito rallentamenti significativi, ma la circolazione è stata parzialmente ripristinata nelle ore successive.

Per i bambini è stato previsto un pronto supporto, considerando il potenziale impatto emotivo di un incidente così traumatico. La situazione rimane sotto controllo, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali responsabilità e comprendere appieno la dinamica dell’accaduto.