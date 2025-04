Cade un pino a Rimini: donna in scooter sfiora l’incidente

Un albero di pino è crollato questa mattina intorno alle 11.10 in viale Vespucci a Rimini, davanti al Caffè Pascucci, senza che vi siano state condizioni di vento particolarmente intense. Il cedimento ha rischiato di causare una tragedia, poiché una ragazza in sella a uno scooter si trovava nel tratto al momento del crollo.

Per fortuna, la donna non ha subito lesioni gravi: il tronco non l’ha colpita direttamente, ma si è ritrovata intrappolata tra due rami ingombranti. Era visibilmente scossa dall’accaduto e è stata soccorsa da una pattuglia della Polizia, che l’ha estratta dai rami e messa in sicurezza, prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Start, poiché alcuni cavi del filobus sono stati danneggiati. L’area interessata dalla caduta è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dell’albero. Non risultano altre persone coinvolte o ferite gravi.