Calcio. Arbitri di San Marino designati per le qualificazioni agli Europei Under 17

Nella finestra delle Nazionali, gli ufficiali di gara di San Marino hanno ricevuto importanti designazioni internazionali, confermando il loro crescente riconoscimento a livello europeo. Michele Beltrano, Gianmarco Ercolani e Laura Cordani sono stati chiamati a dirigere alcuni match della fase a gironi delle qualificazioni agli Europei Under 17, sia maschili che femminili.

Beltrano ed Ercolani in Albania

Michele Beltrano e Gianmarco Ercolani sono partiti alla volta dell’Albania, dove si stanno disputando i match del Round 2 di Qualificazione per Euro U17. Dal 19 al 25 marzo, l’Albania ospita le partite che vedono coinvolti, oltre ai padroni di casa, anche Azerbaijan e Galles. Martedì prossimo, 24 marzo, Beltrano avrà il compito di dirigere il match tra Albania e Galles, con Ercolani nelle vesti di primo assistente. Nei giorni precedenti, Ercolani ha affiancato il direttore di gara lussemburghese Mueller durante il match tra Albania e Azerbaijan ad Elbasan, con Beltrano che ha ricoperto il ruolo di quarto ufficiale.

Cordani a Belfast per le qualificazioni femminili

Nel frattempo, Laura Cordani è volata a Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord, per partecipare al Round 2 di Qualificazione per gli Europei Femminili Under 17. Il girone che si sta disputando dal 17 al 20 marzo vede coinvolte le padrone di casa, insieme a Kazakhstan, Estonia e Montenegro. Cordani è stata designata come prima assistente nell’ambito delle prime due giornate di gara, che hanno visto gli incontri Kazakhstan-Estonia ed Estonia-Montenegro. Domenica, 25 marzo, al Seaview di Belfast, Cordani assumerà il ruolo di seconda assistente nel match Estonia-Irlanda del Nord, diretto dalla lettone Jermolajeva.

Un aspetto particolarmente significativo di questa competizione è la presenza di Sapir Berman, il primo direttore di gara transgender a dirigere una partita internazionale. La sua designazione per una delle gare del girone femminile è un passo storico per l’arbitraggio mondiale.

La crescita degli ufficiali di gara sammarinesi

Le designazioni internazionali per Beltrano, Ercolani e Cordani riflettono l’alto livello di preparazione e competenza degli ufficiali di gara di San Marino, che continuano a guadagnarsi prestigio in ambito internazionale. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC) celebra con orgoglio i successi dei propri ufficiali e continua a supportare la loro crescita professionale in ambito europeo e mondiale