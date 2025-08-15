Calcio di San Marino in lutto. Fano, tragedia di Ferragosto: muore in moto l’ex calciatore della Libertas Giacomo Premi

Un Ferragosto segnato dal dolore, anche per il mondo sportivo sammarinese. Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 15 agosto, Giacomo Premi – 39 anni, bagnino a Riccione ed ex difensore della Libertas – ha perso la vita in un drammatico incidente stradale lungo la Statale Adriatica Nord, all’altezza di Fosso Sejore, nel territorio di Fano.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30, al km 245+100 della SS16. Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat 500 condotta da un 34enne residente nell’entroterra, diretta verso Fano, stava effettuando una svolta a sinistra per entrare in un parcheggio. In quel momento, dal senso opposto, sopraggiungeva la moto di Premi. L’impatto è stato violentissimo: la parte anteriore del motociclo ha colpito la portiera posteriore destra dell’auto, scaraventando il centauro a terra per una decina di metri, a cavallo delle due corsie.

I soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza medicalizzata di Fano, l’elisoccorso Icaro 02, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale. Premi è stato assistito con il massimo livello di emergenza (“codice rosso avanzato”), ma nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. Ferito il conducente dell’auto, stabilizzato e trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi per oltre un’ora, causando lunghe code e deviazioni sulla viabilità alternativa. Premi, al momento dell’incidente, si stava recando a prendere la figlia.

Originario di Riccione e nato nel 1986, Giacomo Premi era molto conosciuto sia come bagnino – agli stabilimenti 80 e 81 della città romagnola – sia per la sua lunga militanza calcistica. Centrale difensivo di carattere e determinazione, aveva giocato in squadre di Marche, Lombardia, Veneto, Calabria e San Marino. Nel Titano aveva vestito la maglia della Libertas nella stagione 2023-2024. “Tutta l’AC Libertas si stringe attorno alla famiglia di Giacomo Premi – ha scritto il club sammarinese – venuto a mancare prematuramente stamattina in un incidente stradale a Fano”.

La notizia ha scosso non solo Riccione e l’ambiente balneare, ma anche il calcio sammarinese, dove Premi aveva lasciato un ricordo di serietà e impegno.