Calcio femminile, Riccione Women presenta la nuova stagione il 6 settembre alle Terme

Il Riccione Women, squadra di calcio femminile di Riccione, presenta ufficialmente la sua stagione 2025-2026 con una conferenza stampa in programma sabato 6 settembre alle ore 18 presso le Terme di Rimini (Viale Principe di Piemonte 58).

Dopo una campagna acquisti che ha portato in rosa diverse calciatrici provenienti da Serie A e Serie B, il Riccione Women si prepara a competere con ambizione nel campionato di Serie C, puntando a risultati importanti.

La press conference sarà l’occasione per presentare la nuova dirigenza, guidata dal presidente Denys Maiorino, il nuovo allenatore Luìs Oliveira, ex calciatore di Serie A con esperienze in squadre come Cagliari e Fiorentina, e naturalmente le tante giocatrici della società, che oggi conta oltre 200 tesserate, confermando la sua dimensione come uno dei punti di riferimento del calcio femminile regionale.

L’appuntamento rappresenta un momento importante per tifosi, sponsor e appassionati, pronti a scoprire i protagonisti e le ambizioni del Riccione Women per la stagione ormai alle porte.