Calcio San Marino. Il Murata prova a fermare la leader Virtus. Toccaceli: ”Puntiamo sul ritmo”

Un trittico molto impegnativo: sabato la capolista Virtus (si gioca a Montecchio alle ore 15), poi il Tre Fiori e quindi la Cosmos, ossia tre grandi. Per il Murata è un esame di maturità dopo il doppio ko contro La Fiorita e Tre Penne, cioè altre due big, due sfide in cui comunque la squadra di Angelini è stata all’altezza delle avversarie che alla fine hanno fatto valere la loro maggiore esperienza.

La Virtus è +5 sulla seconda (La Fiorita), +6 sulla coppia Tre Penne-Murata e +8 sul Tre Fiori. Con una vittoria la squadra di Bizzotto metterebbe una ipoteca sul campionato.

Alex Toccaceli, il Murata sente il peso di questo match in ottica primo posto?

“Guardiamo in casa nostra e basta, non abbiamo l’obbiettivo del primo posto ma di riuscire a superare al meglio lo scoglio delle tre partite. E’ un banco di prova importante, dobbiamo verificare se abbiamo fatto un altro salto di qualità. Cerchiamo di toglierci delle soddisfazioni, di fare punti per consolidare la nostra posizione e soprattutto tenere a distanze le avversarie. Mi piacerebbe arrivare alla sosta con almeno 29 punti, cioè con cinque punti in più”.

La Virtus ha sempre vinto fin qui. Come si ferma?

“Dovremo fare tesoro dei due ko contro La Fiorita e Tre Penne, leggere meglio i momenti della partita, non farci prendere dalla frenesia, dalla voglia di strafare perché così perdi lucidità ed esponi il fianco all’avversario. Abbiamo commesso degli errori di gioventù che non dovremo ripetere. Alla Virtus, che è una squadra esperta, tecnica, che sa far girare bene la palla e cerca di mandarti a vuoto col palleggio, dovremo opporre il nostro entusiasmo, la corsa, il dinamismo che ci ha sempre contraddistinto in queste partite puntando su pressing e rapidità, le nostre armi più efficaci”.

Nel tuo momento migliore per un infortunio sei stato fermo tre settimane, nelle ultime partite hai giocato degli spezzoni nella ripresa. Come giudichi il tuo campionato?

“Sto ritrovando la condizione, sono soddisfatto della mia stagione e di quella della squadra che si fonda su un gruppo molto affiatato, in simbiosi con mister Angelini ed il suo collaboratore sul campo Di Stasio. Se penso alla stagione scorsa in cui a dicembre il Murata era all’ultimo posto con sei punti, c’è da essere molto soddisfatti: ne abbiamo fatta di strada. Con mister Angelini mi trovo molto bene, in questi anni ho fatto dei progressi sensibili soprattutto sotto il profilo mentale, sto accumulando un prezioso bagaglio di esperienza che cerco di sfruttare al massimo anche con la Nazionale Under 21”.

Che posizione firmeresti per il Murata a fine stagione?

“Si è giocato solo un terzo della stagione, ci sono tante variabili. Il Murata deve cercare di crescere ulteriormente perché i margini ci sono, vivere il momento con tranquillità, senza montarsi la testa, mantenendo un sano realismo”.