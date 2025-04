Calcio San Marino. Il San Giovanni spezza l’imbattibilità del Domagnano e sale settimo

Il San Giovanni centra la terza vittoria consecutiva mettendo fine all’imbattibilità del Domagnano che si protraeva da ben sette giornate. In questo lasso i Lupi avevano non solo mai perso, ma neppure preso gol. La formazione di Tognacci spezza questo lunghissimo clean sheet al 18’, quando Corinti scippa palla a Parma e, solo contro Colonna, non ha difficoltà ad infilare il portiere giallorosso. In precedenza i Rossoneri avevano anche colpito un palo da posizione ravvicinata con Augusto Garcia. Il raddoppio matura poco oltre la metà di frazione, su piazzato. Batte Corinti proprio a beneficio di Augusto Garcia, che si inserisce perfettamente a centro area e di testa non dà scampo a Colonna. Al 40’ altro legno per la squadra di Borgo Maggiore, questa volta con Aprea che, dopo aver seminato tre avversari, si presenta solo davanti a Colonna e calcia in caduta, alzando leggermente troppo la mira: palla che sbatte sul montante e rimbalza in campo. Ancor più clamorosa la traversa colpita da Augusto Garcia un paio di minuti dopo. Il numero 90 cerca la doppietta personale con un destro da trenta metri. Il legno, per la seconda volta, gli dice di no. Nel recupero è però il Domagnano ad imprecare contro i sostegni della porta di Magnani. Gregori si incunea in area di rigore ed esplode un mancino violento che incoccia contro il palo alla destra dell’estremo rossonero.

La ripresa si apre senza variazioni di copione. Ossia con un legno. Dopo neanche 30’’ D’angeli serve in area Augusto Garcia che batte a rete quasi a colpo sicuro: ancora una volta la palla incoccia contro il montante – nella sua parte bassa – e poi viene allontanata dalla difesa dopo aver rimbalzato sulla linea di porta. Il Domagnano alza il proprio baricentro trovando la rete del 2-1 al 52’, quando Gregori e Perazzini duettano in fascia ed il secondo apparecchia centralmente per Ferraro, che batte Magnani sul primo palo. Scavallata l’ora di gioco, il San Giovanni torna sul +2 sfruttando quella che ormai sta diventando una specialità della casa, ossia i calci piazzati. Boldrini batte il calcio d’angolo per la testa di Robba, bravo a girare la sfera alla destra di Colonna. Le parate di Magnani su Ferraro e Perazzini proteggono un successo prezioso per la banda di Tognacci, che le consente di scavalcare il Fiorentino e di agganciare a quota 36 la Juvenes-Dogana.

Questo il quadro completo della 26° giornata del Campionato Sammarinese BKN30: