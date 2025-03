Calcio San Marino. Il Tre Fiori è pronto per l’esordio contro la Folgore ad Acquaviva

Il Tre Fiori è pronto per l’esordio contro la Folgore ad Acquaviva

Il tecnico Danilo Girolomoni: “Abbiamo appena iniziato il nostro percorso di crescita. I risultati però si conquistano con fatica, impegno e sudore: sono queste le cose che voglio vedere in campo già da questa prima giornata”

Tutto pronto in casa Tre Fiori per l’inizio del campionato. L’esordio per la rinnovata squadra affidata a mister Danilo Girolomoni è fissato per venerdì sera alle 21:15 allo stadio di Acquaviva. “Il campionato inizia presto – sorride il tecnico gialloblù – ma ci faremo trovare comunque pronti. Anche se siamo ancora lontani dalla condizione tipo, siamo in linea con quello che avevamo programmato e sono certo che i ragazzi sopperiranno ad una condizione fisica non ancora al top con la grande voglia di far bene che ho visto in ogni allenamento”.

Tutti abili e arruolati per affrontare la Folgore di Lasagni, ad eccezione dell’infortunato Rastelli e dell’indisponibile Aguzzi. “Affrontiamo questa sfida con serenità, consapevoli che i nostri avversari lavorano insieme già da un anno avendo cambiato poco della rosa quest’estate. Il nostro obiettivo rimane quello di portare a casa il risultato già da subito, ma senza ansie particolari. Abbiamo appena iniziato il nostro percorso di crescita e non c’è stato ancora tanto tempo per assimilare i nuovi concetti di gioco, ma il cuore, la voglia di divertirsi e di dimostrare il proprio valore possono già fare la differenza. Sono contento di questo gruppo – sottolinea mister Girolomoni – sia dal punto di vista tecnico, considerando che ho tanti giovani bravi e qualche giocatore più grande per un buon apporto di esperienza, sia da quello caratteriale. I risultati però si conquistano con fatica, impegno e sudore: sono queste le prime cose che voglio vedere in campo già da questa prima giornata”.