Calcio San Marino. Trionfo per le Under 12 della San Marino Academy nel girone bianco

“Le giovani calciatrici dell’Under 12 della San Marino Academy hanno conseguito un importante successo classificandosi al primo posto del Girone Bianco nella Fase Autunnale. La vittoria è stata sigillata con un trionfo complessivo contro il Tre Penne/Virtus, con parziali di 2-2, 2-0 e 1-0. Questo risultato è frutto di impegno e costanza, e dimostra l’eccellente lavoro svolto dalle ragazze sotto la guida dell’allenatore Alessandro Argilli.

Il successo delle Under 12 è stato celebrato con entusiasmo dalla San Marino Academy, che vede in questo risultato non solo un traguardo di prestigio, ma anche un punto di partenza per le future sfide, incluse quelle della Fase Primaverile. Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti nel percorso di crescita e sviluppo delle giovani atlete.