Calcio, United Riccione: ingaggiato Edgar Çani per rinforzare l’attacco

Lo United Riccione ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Edgar Junior Çani per il prosieguo del campionato di Serie D (girone D) 2024-25. Il centravanti di origine albanese ha già iniziato a lavorare con la squadra e ha preso parte ai primi allenamenti con il gruppo.

Con le sue caratteristiche fisiche imponenti (è alto 192 cm) e la sua abilità nel colpo di testa, Çani rappresenta un importante rinforzo per il reparto offensivo della squadra biancazzurra, portando con sé anche una preziosa esperienza. L’ingaggio dell’attaccante segna un passo significativo nel processo di rinnovamento della società, che punta a dare una spinta decisiva alla salvezza e a costruire basi solide per il futuro.

Nato a Tirana il 22 luglio 1989, Çani ha iniziato la sua carriera calcistica a Città della Pieve, prima di proseguire nelle giovanili del Cortona. Il suo talento lo ha portato presto a giocare tra i professionisti, con il debutto in Serie A con il Palermo all’età di 18 anni, il 27 aprile 2008, nella partita contro l’Atalanta. Dopo una lunga carriera tra Serie A, B e C, ha collezionato esperienze importanti con squadre come Pescara, Ascoli, Padova, Piacenza, Modena, Catania e Carpi. Ha anche avuto una parentesi in Inghilterra con il Leeds United, prima di tornare in Italia al Pisa. Con la Nazionale albanese, ha totalizzato 16 presenze e 4 gol tra il 2012 e il 2016.

Il nuovo acquisto è già a disposizione dello staff tecnico e potrebbe esordire con la maglia dello United Riccione nella partita casalinga contro il Prato, in programma domenica 23 marzo alle 14:30, valida per la 28a giornata del campionato.

Le parole di Edgar Çani:

“Sono felice di essere tornato in campo con lo United Riccione e di trovare un ambiente positivo. C’è tanto lavoro da fare per migliorare, ma fin da subito ho percepito un clima di grande motivazione. Siamo in una situazione che non è compromessa, ma la salvezza non è mai garantita e dobbiamo vincere le partite. Personalmente, dopo essere stato fermo dall’inizio della stagione, devo ritrovare la forma migliore. Ho già iniziato a lavorare duramente e spero di stare presto bene fisicamente, per dare il massimo e portare la mia esperienza alla squadra.”