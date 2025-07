Caldo, oggi 17 bollini rossi. Due operai in una buca hanno malore per caldo, uno in coma

Sostanzialmente stabile con un solo bollino rosso in più il quadro del caldo sulle città italiane.

Ai 17 bollini di massima allerta del Ministero della Salute per oggi ne ne aggiunge uno (per la città di Campobasso) che porta a 18 quelle segnalate con le temperature più calde.

Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino sono ‘rosse’ dallo scorso 26 giugno, nessuna altra città italiana ha registrato questa successione di giorni di caldo record.

Pronto soccorso sempre più affollati dal Nord al Sud dell’Italia a causa dell’emergenza caldo di questi ultimi giorni: “Stanno aumentando gli accessi nei punti di primo soccorso e registriamo al momento una impennata dal 5 al 20% in più di entrate”, afferma all’ANSA il presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu), Alessandro Riccardi.

Una donna cardiopatica è morta, malore per due operai: uno è in coma

Una donna di 53 anni è morta a Bagheria mentre passeggiava ieri nel pomeriggio in via Aiello: soffriva di patologie cardiache, è stata colta da malore per il gran caldo, ha perso i sensi ed è svenuta sul marciapiede.

Due operai sono stati colti da malore per il caldo o per esalazioni mentre stavano lavorando in una buca, a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 15.30. Uno dei due operai, in coma, è stato sottoposto a rianimazione, intubato e portato in elicottero all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa (Vicenza) Sul posto sono intervenuti i carabinieri assieme allo Spisal dell’azienda sanitaria e il Suem 118.

Una turista di 66 anni originaria di Shanghai è stata colta da malore per caldo e disidratazione e soccorsa sulla Terrazza principale del Duomo.

Ansa