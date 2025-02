Campi Flegrei, forte scossa alle 13.25 e poi sciame sismico: cosa è successo

NAPOLI – Un terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei alle 13:25 di oggi. Il sisma, avvertito anche dalla popolazione di Napoli oltre che da quella dei comuni dell’area flegrea, è stato localizzato a una profondità di 3 chilometri.

Una seconda scossa di terremoto, di magnitudo 3.6, localizzata a una profondità di 4 chilometri, è stata registrata nella stessa area alle 13:26.

SCIAME SISMICO IN CORSO: NESSUN DANNO SEGNALATO

Da prime verifiche nessun danno è stato segnalato per lo sciame sismico in corso dalle 12:31 nell’area dei Campi Flegrei, reso noto dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

In seguito all’evento la sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del servizio nazionale della protezione civile.

DIRE