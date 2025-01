Campionato Europeo di Bocce: San Marino sul gradino più alto con Paoletti e Frisoni nel doppio misto, Dall’Olmo argento nel tiro di precisione

Le bocce sammarinesi scrivono un’altra grande pagina dello sport biancazzurro. Al Campionato Europeo di specialità raffa a Terni San Marino domina nel doppio misto grazie a Stella Paoletti e Jacopo Frisoni, che conquistano l‘oro continentale vincendo in finale per 9-6 contro la coppia italiana formata da Laura Picchio e Mattia Visconti. Una finale combattuta e sofferta, con San Marino capace di rimontare e ribaltare lo 0-3 iniziale in favore degli italiani e, infine, con gli ottimi suggerimenti del ct Marco Cesini abile ad affondare il colpo decisivo per la vittoria, grazie alla strategia tecnico e tattica con la quale i sammarinesi chiudono il gioco con due palle lunghe sulle quali né Picchio né Visconti riescono a compiere un miracolo. Nel tiro di precisione individuale Enrico Dall’Olmo domina la semifinale contro lo sloveno Sofronievski, vincendo per 28-12. La sfida per l’oro è contro l’italiano Tommaso Gusermoli. Dall’Olmo con tutta la sua classe e bravura prova a giocarsela, si arrende solo sul finale per 21-18, ma è comunque medaglia d’argento.