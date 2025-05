Campionato: La Fiorita aggancia la vetta, dietro la Virtus vince e accorcia

In attesa della capolista Cosmos – in campo domani sera alle 18:00 contro il Faetano – la lotta al vertice si fa molto combattuta. Gli anticipi odierni della settima giornata di Campionato Sammarinese raccontano di una Fiorita fermata dalla Libertas sul pari (1-1) ma che aggancia in vetta proprio la squadra di Serravalle. È preziosa invece la vittoria della Virtus che batte il Murata (2-1), lo supera in classifica e si porta ad una sola lunghezza dalla cima.

Partiamo dunque dal campo di Fiorentino dove si sfidavano la squadra di Montegiardino e quella di Borgo Maggiore. La gara si sblocca subito al 5’ dove il tocco con il braccio in area di Monterosso porta al rigore per i Gialloblu: sul dischetto va Olcese, di rientro dalla squalifica, che non sbaglia e fa 5 in campionato (capocannoniere con Badalassi). Nonostante il vantaggio La Fiorita spinge e vuole il raddoppio. Le occasioni fioccano e una delle più clamorose è la punizione da centrocampo di Zaccaria che si stampa incredibilmente sul palo. Il primo tempo, di marca nettamente gialloblu, si chiude però sul minimo vantaggio della squadra di Ceci. La ripresa porta una Libertas con un atteggiamento diverso e al 56’ i Granata trovano il pari: lancio profondo di Polizzi per Osayande che sfonda su Mazzotti e con un bel sinistro dal limite fredda Vivan. La Fiorita torna a caricare a testa bassa alla ricerca del nuovo pari. I Gialloblu di Montegiardino vanno vicino al gol in due occasioni ravvicinate nell’ultimo quarto d’ora ma Del Prete è a dire poco strepitoso quando respinge i due tentativi di testa di Jacopo Semprini. L’occasione però più ghiotta per La Fiorita arriva a pochi minuti dal termine: Mazzotti la mette in mezzo dalla sinistra, Del Prete respinge corto e sulla ribattuta ci prova Marco Gasperoni con il suo tiro dall’area piccola che però non trova clamorosamente lo specchio. Nel recupero ennesima chance sprecata dai Gialloblu con il tiro di Massari che dal limite la spedisce fuori di un soffio. Alla fine La Fiorita non riesce a portarla a casa e trova il suo secondo pareggio consecutivo, così come per la Libertas che rimane imbattuta da sei turni.

L’unica – e pesante – vittoria di giornata è quella della Virtus che si impone di misura su un buon Murata. Dopo un avvio equilibrato la sfida si sblocca a metà frazione a favore della squadra di Acquaviva: grande azione corale della Virtus con Rinaldi che va in verticale da Tortori che a sua volta scambia con Buonocunto, il numero dieci allarga per Sabato che crossa benissimo in area per Angeli che non può fallire. Il periodo è favorevole ai Neroverdi che però non riescono a raddoppiare. Il gol arriva invece dall’altra parte – quella a favore dei Bianconeri di Grassi – che trovano così il pareggio: gran bella azione anche in questo caso con Texeira che va vicino da Milani il quale di prima serve intelligentemente in verticale Zupel che calcia potente sotto la traversa per l’1-1. Il Murata è vivo e sul finale di tempo va vicinissimo al vantaggio se non fosse per la gran parata di Passaniti sulla zampata ravvicinata di Milani.

Nella ripresa la Virtus ricomincia a spingere per il nuovo vantaggio. In avvio (52’) è Pecci che tenta l’eurogol dalla distanza cercando di sorprendere Cervellini ma il portiere sammarinese si salva in corner con un efficace intervento. Il gol – che risulterà poi decisivo – alla fine arriva per la Virtus al 67’ quando, su contropiede, Buonocunto illumina con un lancio magistrale per Pecci che scatta veloce, Cervellini esce dalla propria area senza però toccare la sfera lasciando così spazio al giocatore neroverde che lo salta e deposita poi il pallone in rete. Dopo il gol di Pecci, la Virtus va anche vicinissima a chiuderla al 71’ con il palo di Angeli in girata con il mancino dall’area piccola. Le emozioni però a Domagnano non sono finite perché anche il Murata colpisce un legno: Zupel prende palla sulla trequarti e la spara direttamente in porta, tiro potente che però si stampa sulla traversa. Decide così la rete di Pecci che vale il successo per la Virtus di Bizzotto ( vittoria che mancava da circa un mese); seconda sconfitta nelle ultime tre invece per il Murata di Grassi.

Termina in parità la sfida di Montecchio tra Domagnano e Juvenes-Dogana. La sfida si sblocca subito in avvio (4’) con i Giallorossi che si portano in vantaggio: servizio in verticale di Babboni per Ferraro che è bravo a saltare Gentilini con una bella giocata e poi a depositare il pallone in rete. Il gol carica la squadra di Paolo Rossi che al quarto d’ora va vicina anche al raddoppio con il gran tiro di Gregori dalla distanza che lambisce la parte alta della traversa. Risposta della Juvenes-Dogana, ancora alla ricerca del primo successo, con Paszynski che mette il turbo poi però spedisce alto il pallone con Colonna in uscita. Il gol per la squadra di Achille Fabbri però arriva sul finale di tempo con la gran giocata di Stephane Traglia che salta Nanni col tacco poi la mette al limite per Paszynski che la mette nell’angolino. Si va alla ripresa con le due squadre che vogliono i tre punti. All’ora di gioco Gentilini si distende alla grande sulla bella conclusione di Amati da fuori; al 67’ Paszynski si rende ancora pericoloso con un gran destro su appoggio di Simeoni ma Colonna salva tutto con un gran riflesso. Il portiere sammarinese del Domagnano sfodera poi un’altra ottima parata nel finale (87’) sulla bordata di Omgba salvando i suoi. Alla fine dunque è un punto a testa, con la Juvenes-Dogana che muove la classifica resta sempre nelle zone basse con soli tre punti; sale invece a sei il Domagnano, che interrompe così la striscia di due sconfitte consecutive.

Domani la settima giornata vedrà tre sfide nel pomeriggio (tutte in campo alle 15:00) e il “posticipo” delle 18:00 tra Cosmos e Faetano (tutto come sempre in diretta su Titani.tv).

Questo il quadro aggiornato del 7° turno di campionato:

Campionato Sammarinese 2024-25, 7. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA/ESITO LUOGO Tre Fiori Tre Penne Andruccioli (Macaddino, Bellavista) – Ricciarini 25/10 1-1 Montecchio Libertas La Fiorita Xhafa (Battista, Cristiano) – Avoni 26/10 1-1 Fiorentino Domagnano Juvenes-Dogana Ilie (Salvatori, Tura) -W. Villa 26/10 1-1 Montecchio Virtus Murata Albani (S. Savorani, Lerza) – N. Villa 26/10 2-1 Domagnano San Giovanni Cailungo Zani (Zaghini, Gallo) – Vandi 27/10 15:00 Domagnano Fiorentino Pennarossa Righi (Morisco, Sgrignani) – Ucini 27/10 15:00 Fiorentino Folgore San Marino Academy Mineo (M. Savorani, Sapigni) – Beltrano 27/10 15:00 Fiorentino Faetano Cosmos Balzano (Giannotti, Macaddino) – Ilie 27/10 18:00 Montecchio

