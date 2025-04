San Marino. Campionato: la Libertas vince a lancia la volata, Juvenes-Dogana undicesima

Tutte le squadre coinvolte nella corsa al Turno Preliminare in campo alle 15:00, con Dogana campo principale. Qui si sfidano Domagnano e Libertas, prima del fischio d’inizio l’ultima coinvolta e la seconda delle escluse dalla postseason. Gara fisiologicamente tattica che, per i Giallorossi, dipende anche dall’andamento di Juvenes-Dogana –Pennarossa di Domagnano. Il Faetano, sulla carta opposto all’osso più duro (Folgore), era impegnato a Montecchio, mentre San Marino Academy e Cailungo si sono affrontate a Fiorentino. Al termine degli scontri diretti, la Juvenes-Dogana è undicesima con Domagnano e Libertas appaiate appena un punto più sotto.

Allo stadio “Federico Crescentini” la partita decolla immediatamente con le iniziative di Marco Gasperoni e Labas, vicinissimi a sbloccare il vantaggio. Esito maturato dal dischetto al 9’, quando Giacopetti – che due minuti prima aveva sverniciato il montante – batte Gallinettaincrociando col destro e manda avanti l’Academy nel punteggio. Rigore netto sul contatto tra l’ex Luvisi e Simone Gasperoni, mentre l’Academy protesta per il penalty concesso al 13’ agli avversari. Grande lavoro di Quaranta che, solo contro due, semina avversari e frana in area davanti a Federico Ciacci. Dal dischetto anche Conti sceglie di incrociare il destro, ma sbatte sul palo esterno. A metà frazione ci vuole invece un grande Borasco per disinnescare la punizione calciata magnificamente da Mezzadri. Il Cailungo insiste e nella ripresa arriva la rete dell’1-1: bella combinazione palla a terra, rifinita da Hirsch per il neoentrato Costa che deve solo appoggiare in fondo al sacco. Precedentemente, miracoloso riflesso di Gallinetta su Marco Casadei – bravo a inserirsi, ma non sufficientemente incisivo in zona gol. Parata che fa il paio con quella di Borasco sulla zuccata di Labas, quando ancora l’Academy aveva un vantaggio da difendere. Nel finale De Luca va vicino alla rete dell’ex, negatagli da un nuovo intervento monumentale di Borasco, che accompagna poi con lo sguardo sul fondo la sforbiciata di Gimenez a tempo scaduto. L’ultima opportunità è per Giacopetti che non riesce a imprimere forza al suo mancino dal limite.

Ben più tattiche, almeno nell’approccio, le altre partite del primo pomeriggio. A Montecchio il Faetano sfiora il vantaggio dopo meno di 200’’ con l’inserimento di Lisi, bravo a liberarsi al tiro da dentro l’area dopo un perfetto controllo orientale. Guddo ha però il riflesso giusto e sventa la minaccia. L’estremo della Folgore concede il bis al 37’, allungandosi per respingere la zuccata di Tolomeo. Secondo tempo più frizzante, con tanto di gol: magnifico quello di Lisi, che porta avanti il Faetano con un’iniziativa personale conclusa con una bordata da 25 metri. Immediata la risposta della Folgore, a segno con due passaggi: Facchetti lancia su Ura che l’aggiusta per l’inserimento di Miori, freddo davanti a Forconesi. Ora l’inerzia è tutta a favore del club di Falciano, che prende domicilio nella trequarti offensiva e sfiora il ribaltone con Pancotti. A prendersi i tioli nel quarto d’ora finale è però Forconesi, decisivo in almeno altre due circostanze su Ura – tanto con palla in movimento che su punizione. Punto prezioso per il Faetano, andato vicinissimo al colpaccio con la rasoiata di Romano che ha incocciato sulla base del palo al 79’.

Dopo mezz’ora di studio, a Dogana è la Libertas a rompere gli indugi. Il vantaggio della squadra di Buda matura dalla bandierina, da dove parte la parabola di Morelli per il quasi omonimo Moretti: il difensore batte la marcatura di Merendino e direziona all’angolino il pallone dell’1-0. In avvio, da segnalare anche la traversa a botta sicura di Michelotti. Sul fronte opposto, un coraggioso Manzaroli si oppone all’incursione di Moscardi. Il pomeriggio del Domagnano prende la piega peggiore, visto il concomitante vantaggio della Juvenes-Dogana. La Libertas si mette a protezione dell’1-0, facendo densità nella propria metà campo per ripartire negli spazi. Il Domagnano fatica a scardinare la difesa avversaria, tanto che le conclusioni in porta si contano sulle dita di una mano, maledicendo pure la sorte sulla traversa di Giacomo Buda al 54’. I Giallorossi vengono graziati al 78’ dal Michelotti, che spara alto a porta vuota dal limite dell’area piccola. Il finale assume i tratti della difesa ad oltranza per i Granata, in dieci dall’85’ per il rosso comminato a Morelli in seguito a un brutto fallo a centrocampo su Gozzi. La squadra di Samuele Buda regge l’urto e aggancia proprio il Domagnano, a -1 dalla Juvenes-Dogana. Lanciata la volata finale per l’undicesimo posto, con il club di Serravalle ad occuparlo da oggi e la Libertas chiamata a fare punti di qui alla fine, visto che negli scontri diretti è dietro ad entrambe. Un eventuale arrivo a tre premierebbe la Juvenes-Dogana, che vanta anche una miglior differenza reti totale.

Buona prova della Juvenes-Dogana, a caccia di una vittoria tutt’altro che scontata sul Pennarossa. Nel riscaldamento il forfait di Pedini, che promuove Arradi tra i titolari. L’ex La Fiorita sarà decisivo, disegnando il traversone per la zuccata di Tani al 37’. In precedenza, la squadra di Fabbri aveva fallito un rigore – assegnato per l’intervento in ritardo di Ricci su Mazzavillani. Colonna, dagli undici metri, calcia sul fondo.Cordioli, invece, si è dovuto inchinare all’ottima risposta di Del Prete, tuttavia complice nell’occasione della rete avversaria. Nel secondo tempo le cose non cambiano, anzi peggiorano per il Pennarossa di Filippo Dolci – premiato nel prepartita col premio destinato al miglior allenatore del mese di marzo. Infatti, al 65’, Diop viene espulso per un contatto proibito e a palla lontana in area della Juvenes-Dogana.Successivamente Tumidei fallisce la rete della sicurezza, regalando un finale in apprensione – su due angoli consecutivi – alla propria retroguardia. Il Pennarossa chiude però senza tiri nello specchio, mentre i ragazzi di Fabbri possono festeggiare un prezioso successo che li proietta all’undicesimo posto in classifica.

Chiude il programma degli anticipi la sfida tra San Giovanni e Murata, coinvolte dalla corsa all’obiettivo rappresentato dal settimo posto e conseguente qualificazione diretta ai Quarti di Finale. Primo tempo tutt’altro che divertente, nonostante la premessa di un colpo di testa da breve distanza di Montebelli – chiamato all’ingrato compito di sostituire Augusto Garcia Rufer, squalificato al pari di De Nicolò. Il Murata replica con due tentativi dalla distanza di Socciarelli, controllati da Starna. Tra le due conclusioni del centrocampista, quella di Salemme – armato da Echel – su cui il portiere del San Giovanni effettua una presa a terra tutt’altro che semplice. Nell’occasione, infortunio muscolare per Fabbri che alza bandiera bianca al 29’, lasciando il posto a Celli. La migliore opportunità della prima frazione è per Nicola Sartini, che ruba palla sulla trequarti e scambia con Aprea prima di incrociare di un palmo a lato del montante. Nella ripresa ci vuole invece un grande riflesso di Martinez per alzare sulla traversa il bolide di Azael Garcia Rufer, che ci aveva provato su piazzato dai venti metri. Il Murata replica un paio di iniziative in corsia: sul tiro-cross di Socciarelli, Castorina spedisce alto in anticipo su Starna, ma è pizzicato in offside. Cinque minuti dopo Echel duetta con Tomassoni, salvo sparare alle stelle da posizione invitante. A metà della ripresa la partita cala di tono, tanto che si segnalano solo due conclusioni velleitarie di Salemme e Montebelli. Migliore l’opportunità di Aprea, che si sposta il pallone sul sinistro prima di impegnare Martinez. Nel finale, punizione dal limite per il Murata: sul pallone Ricci, che sbatte sulla barriera eretta dal San Giovanni. In pieno recupero ci prova anche Del Vecchio, abile a girarsi al limite ma impreciso alla conclusione. Termina con un pareggio giusto, che mantiene i Rossoneri tra le migliori sette del torneo, mentre la squadra di Camillini non riesce a riavvicinarsi al treno espresso per i Quarti di Finale.

Questo il quadro parziale della 27° giornata di Campionato Sammarinese 2024-25, integralmente trasmessa in diretta streaming – e in maniera totalmente gratuita – sulla piattaforma Titani.tv.

Campionato Sammarinese 2024-25, 27. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO Libertas Domagnano 05/04 Ucini (Tuttifrutti, Gallo) – Avoni 1-0 Dogana Juvenes-Dogana Pennarossa 05/04 Righi (Zaghini, Ercolani) – Albani 1-0 Domagnano San Marino Academy Cailungo 05/04 Vandi (Macaddino, Tura) – W. Villa 1-1 Fiorentino Folgore Faetano 05/04 N. Villa (Guidi, Lerza) – Ilie 1-1 Montecchio San Giovanni Murata 05/04 Borriello (Bellavista, Giannotti) – Zani 0-0 Montecchio Tre Fiori Cosmos 06/04 Beltrano (M. Savorani, S. Savorani) – Hafidi 15:00 Fiorentino Virtus Tre Penne 06/04 Xhafa (Sapigni, Cordani) – Righi 15:00 Domagnano Fiorentino La Fiorita 06/04 Balzano (Morisco, Zaghini) – Andruccioli 15:00 Montecchio in verde è evidenziato l’incontro che sarà distribuito sia su TITANI.TV che su FIFA+.

FSGC | Ufficio Stampa