Campionato: pareggio tra Juvenes-Dogana e Libertas. Salemme firma la vittoria del Fiorentino

Senza vincitori né vinti l’incontro di Domagnano tra Juvenes-Dogana e Libertas. Incontro piacevole, che vede quelli di Achille Fabbri partire meglio ma non capitalizzare: al 19’ Ferrulli sbatte su Del Prete, fortunato alla mezz’ora quando Paszynski colpisce sporco da dentro l’area piccola. La replica della Libertas in un mancino fuori misura di Pari, che non riesce a far pagare dazio a Gentilini – autore di un’uscita pessima. L’equilibrio si spezza al 39’, quando Ahib duetta prolungatamente con Fabio Tomassini, fino all’assist vincente per l’attaccante sammarinese – in gol di testa senza bisogno di staccare. Prima dell’intervallo Ahib calcia addosso a Gentili l’opportunità del raddoppio. Anche in apertura di ripresa è Ahib il primo a provarci, difettando ancora di killer instinct. La Juvenes-Dogana alza il baricentro, sfiorando il pareggio al 62’ con Paszynski – tutto solo sul secondo palo sugli sviluppi di un piazzato. Non irreprensibile nemmeno Tani, che spara a salve da due passi sul traversone perfetto di Traglia. Una conclusione dalla distanza di Pari alleggerisce la pressione della squadra di Fabbri, che passa all’83’ con Omgba – irrefrenabile nel suo stacco su corner di Merli. In pieno recupero ci vogliono i riflessi di Del Prete sulla bordata dello stesso Merli per evitare la beffa, in casa Libertas: la squadra di Sperindio sblocca comunque la classifica, per il club di Serravalle si tratta invece del secondo pareggio consecutivo.

Elettrico il finale di gara a Fiorentino, dove il San Giovanni parte meglio – pur sprecando due buone opportunità con Nicola Sartini nei primi otto minuti. Al 36’ Augusto Garcia Rufer si vede annullare la zampata del vantaggio per un fuorigioco di pochi centimetri, mentre il Fiorentino calcia nello specchio solo sei minuti più tardi. Lanciato in contropiede, Omar Diop non riesce a dare forza al suo diagonale, neutralizzato da Starna. Il duello si rinnova in pieno recupero, quando il nuovo attaccante del Fiorentino spara alto di testa da posizione invitante. Dagli spogliatoi è però nuovamente il San Giovanni a scattare meglio, con il terra-aria di Robba – da oltre trenta metri – che si infrange sulla traversa a portiere battuto. Sul fronte opposto Abouzziane chiama in causa Starna con un destro dal limite, mentre al 79’ la sua azione individuale sfocia in un suggerimento impreciso quando il più sembrava fatto. Due minuti più tardi, il controverso episodio che porta al blackout del San Giovanni: sugli sviluppi di una rocambolesca azione, Aprea calcia e segna dal limite dell’area. Rete annullata su segnalazione dell’assistente, dopo un’iniziale revisione della valutazione per poi – infine – confermare la prima decisione. Si resta sullo 0-0, ma solo per il tempo utile a riprendere le ostilità: Salemme brucia in velocità Robba, colpendo la base del palo in scivolata. L’attaccante è comunque rapido a rialzarsi e sfruttando la passività di tre avversari, arriva prima di tutti per ribadire in fondo al sacco il gol da tre punti. Espulso nel finale Stefano Sartini, difensore del San Giovanni, reo di aver calpestato il piede di un avversario a terra. Sulla punizione generata, Costantini colpisce l’incrocio dei pali con Starna completamente fuori causa.

Questo il quadro completo della 2° giornata di Campionato Sammarinese 2024-25:

Campionato Sammarinese 2024-25, 2. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA/ESITO LUOGO Cosmos Murata W. Villa (Macaddino, Lunardon) – Ilie 13/09 0-1 Acquaviva La Fiorita Cailungo N. Villa (Cordani, Lerza) – Zani 13/09 4-2 Dogana Faetano Tre Penne Borriello (Tuttifrutti, (Gallo) – Avoni 13/09 0-4 Domagnano Domagnano Virtus Luci (Cristiano, Zaghini) – Delvecchio 14/09 1-2 Fiorentino Pennarossa Folgore Mineo (Lunardon, Battista) – Vandi 14/09 0-3 Domagnano Tre Fiori San Marino Academy Ucini (Ercolani, Bellavista) – Balzano 14/09 4-0 Acquaviva San Giovanni Fiorentino Ilie (Salvatori, Morisco) – Albani 15/09 0-1 Fiorentino Juvenes-Dogana Libertas Beltrano (M. Savorani, Sapigni) – Righi 15/09 1-1 Domagnano

