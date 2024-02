Campionato San Marino BKN301. Troppe assenze e la Juvenes Dogana si ferma: il derby va al Cosmos

I vicecampioni di San Marino vincono 4-0. Amati: “Speriamo di recuperare tutti durante la sosta”

La Juvenes Dogana ci prova, ma il muro Cosmos è troppo duro da scalare: i vicecampioni di San Marino si prendono il derby per 4-0, nel finesettimana che porta alla sosta per le Nazionali. Troppe le assenze in casa biancorossoblù, a fronte della grande qualità dell’avversario, per riuscire a strappare punti, anche se la squadra di Manuel Amati ha comunque creato più volte i presupposti per segnare. Due errori ben sfruttati, nella prima frazione, e due minuti di grande cinismo, nella ripresa, consentono al Cosmos di vincere l’incontro. “È un passivo pesante, ma contro una squadra che ha meritato di vincere e ha tanta qualità, messa in mostra ogni volta che gliene abbiamo dato modo”, commenta l’allenatore della Juvenes Dogana.

Ad aprire le marcature è Matteo Prandelli, al 16′, trasformando un calcio di rigore. Poi, l’attaccante del Comsos raddoppia al 33′ ed è sempre lui, al 48′, a segnare il 3-0 su assist di Riccardo Zulli, il quale, due minuti più tardi, firma il definitivo 4-0. “Nel primo tempo, purtroppo, abbiamo regalato due goal sulla nostra fascia sinistra per degli errori tattici individuali, però, per dei buoni tratti abbiamo tenuto testa all’avversario, che è molto forte e, con continuità, ha creato dei pericoli – spiega Amati –. Dopo aver ricaricato le energie nell’intervallo, nei primissimi istanti della ripresa siamo partiti bene, tuttavia, tra il 3′ e il 5′ è arrivato l’1-2 che ha chiuso la partita. Detto questo, nonostante tutte le difficoltà del caso (abbiamo ancora una difesa ancora inventata, a causa delle assenze), i ragazzi hanno costruito diverse occasioni, di cui le più nitide sono quelle di Francesco Stella e Davide Merli, ma ce ne sono state anche altre, per esempio quelle di Lorenzo Pasquinelli e Riccardo Colonna. Comunque, resta il fatto che contro queste grandi squadre non dovresti sbagliare quasi nulla, perché, quando concedi cinque – sei palle goal, hanno una qualità che ti punisce”.

La Juvenes Dogana arriva alla seconda sosta del campionato al settimo posto in classifica, con 11 punti conquistati, frutto di tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte in nove incontri. “Per ora abbiamo fatto punti contro squadre del nostro livello, mentre, tolto il primo punto della stagione, ottenuto con il Tre Penne, purtroppo abbiamo perso contro le grandi – afferma Amati –. Dispiace, perché i passivi subiti da Tre Fiori e Cosmos, gli ultimi due, sono risultati pesanti, che dovremmo evitare. Vero, abbiamo la scusante delle assenze, ma si deve e si può fare di più. Dopo la sosta speriamo di avere tutti a disposizione, a parte Federico Tumidei, recuperando Michele Manfroni, Michele Cevoli e Giacomo Borghini”.