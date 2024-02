Campionato San Marino BKN301. Under 22: sconfitta onorevole con il Tre Fiori

Nella nona giornata di Campionato Sammarinese BKN301 sul campo di Acquaviva si affrontano San Marino Academy e Tre Fiori. I Biancazzurrini si presentano alla gara con il coltello tra i denti dopo la sconfitta patita per 3-2 con il Fiorentino dove una buona rimonta non è bastata. Dall’altra parte i Gialloblù vengono da un filotto di risultati utili iniziato nella seconda giornata e che intendono non interrompere per poter tenere il passo della capolista Virtus.

Inizia meglio la squadra allenata da De Falco, pericolosa al 7’: Mazzotti crossa da calcio d’angolo, il pallone arriva a Cecconi che prima controlla poi calcia ma il suo tiro finisce altissimo. Risposta immediata dell’Under 22 tanto che neanche un minuto dopo riesce ad andare al tiro con Bortolotto, il quale calcia di prima e Nardi blocca in due tempi.

Il Tre Fiori passa in vantaggio al 15’ quando Ciccione prima è fortunato nel rimpallo con un difensore avversario poi a tu per tu con Battistini gonfia la rete.

Quattro minuti più tardi la squadra del Castello di Fiorentino trova il raddoppio: Luvisi stende Cirrottola in area, l’arbitro Mineo non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Inoltre ammonisce il giocatore biancazzurrino. Dal dischetto si presenta Islamaj che supera Battistini nonostante quest’ultimo avesse intuito l’angolo.

Gialloblù ancora pericolosi verso la fine del primo tempo quando Mazzotti, servito da Cecconi, libera un gran sinistro da fuori area trovando l’opposizione di Battistini.

Nella ripresa l’Academy parte con il piede puntato sull’acceleratore: Bortolotto serve capitan D’Addario, il quale s’accentra dalla sinistra poi effettua un diagonale sul palo lontano che però è impreciso.

Il Tre Fiori va vicino al 3-0 al 66’: dagli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce di testa Varrella, il pallone però finisce contro un suo compagno poi termina sul fondo.

Otto minuti dopo la squadra guidata da De Falco va nuovamente ad un passo dal tris quando Zavoli dalla difesa sbaglia un passaggio sanguinoso, intercetta Mazzotti che serve di prima Cecconi il quale calcia nell’angolo lontano ma Battistini effettua un miracolo deviando in angolo con la punta delle dita. Tre minuti dopo si sviluppa un’azione simile a quella precedente, però al tiro questa volta va Bernardi che calcia fuori.

I ragazzi guidati da Cecchetti, tornato in panchina dopo la squalifica contro il suo recente passato, non si danno per vinti e accorciano le distanze al 83’ con un bel gol di Sensoli da punizione. Tiro direttamente in porta che scavalca la barriera poi Nardi prova a respingere ma non riesce ad evitare che il pallone entri in rete.

I Gialloblù hanno una ghiotta occasione per chiudere l’incontro quando mancano due minuti al 90’: l’azione parte da un cross di Volunni, mette fuori Luvisi ma il pallone finisce verso Aromatario che calcia di prima trovando il salvataggio di Giocondi poco davanti la linea di porta.

Dopo sette minuti di recupero l’arbitro Mineo fischia la fine della partita. Il Tre Fiori vince meritatamente per quello che si è visto in campo in termini di occasioni create e possesso palla. La San Marino Academy esce a testa alta, con la consapevolezza di aver fatto vedere progressi e con il merito di averci creduto fino alla fine.

Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24 – 9. giornata | San Marino Academy-Tre Fiori

SAN MARINO ACADEMY

Battistini; Luvisi, Giambalvo (dal 68’ Sarti), Zavoli, Giocondi, Severi (dal 46’ Gatti), Renzi (dal 59’ Famiglietti), Casadei, Sensoli, Bortolotto (dal 86’ Solito), D’Addario

A disposizione: Cervellini, Borasco, Pelliccioni, Argenziano, De Luca

Allenatore: Matteo Cecchetti

TRE FIORI

Nardi; Varrella, Censoni, Tomassoni (dal 89’ Boldini), Ruocco, Dolcini, Islamaj (dal 76’ Aromatario), Mazzotti, Ciccione (dal 65’ Fedeli), Cecconi, Cirrottola (dal 65’ Bernardi)

A disposizione: Quaranta, Castagnoli, Muccioli, Della Valle, Volunni

Allenatore: Andrea De Falco

Arbitro: Francesco Mineo

Assistenti: Ernesto Cristiano, Andrea Righi

Quarto ufficiale: Laurentiu Ilie

Marcatori: 14’ Ciccione, 18’ Islamaj (Rigore), 82’ Sensoli

Ammoniti: Luvisi, Islamaj, Giambalvo, D’Addario, Cecconi, Bernardi

Espulsi:

