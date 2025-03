Campionato San Marino. Buona la prima per Faetano e Murata

Due gli incontri programmati nell’ultimo sabato di agosto e che certificano i successi di Faetano e Murata. I Gialloblù hanno potuto festeggiare la vittoria al debutto in panchina di Adrian Ricchiuti: decisivo il rocambolesco gol siglato da Capriotti al 22’. L’attaccante si trova al posto giusto dopo la respinta del montante sul tiro-cross di Parisi, sporcato da Gallinetta. In precedenza, annullata una rete al Cailungo, con Gori parso in evidente posizione di offside. I Rossoverdi ci provano da fuori con Conti, salvo rischiare grosso sulla punizione battuta in rapidità per Brisigotti, che lamenta un tocco di mano di Gjyla. Il Cailungo ha la palla del pareggio al 40’, ma Forconesi è efficace sul piazzato di Mezzadri e reattivo sul successivo tentativo di tap-in. Nella ripresa sono ancora gli uomini di Sarti – sostituito oggi in panchina da Gasperoni – a sfiorare la rete, stavolta col subentrato Lago che non angola a sufficienza il suo tentativo. Il Faetano si salva e incamera la prima vittoria stagionale, che non lievita nella misura per via del destro impreciso di De Angelis davanti a Gallinetta in pieno recupero.

Un rivoluzionato Murata, pur sempre affidatosi ad un gran numero di calciatori di chiare origini brasiliane anche in questa stagione, riparte dal 3-0 ai danni del Pennarossa. Ad aprire le danze è Magnago, giudicato in posizione regolare sul lancio di Del Vecchio: nulla da fare per Renzetti, che cede in uno-contro-uno. Il Pennarossa è però pienamente in partita, sfiorando il pareggio con Michelotti e Cobo. Al 40’ Gavelli chiama in causa Benedettini sugli sviluppi di un corner, ma il portiere è ancor più decisivo su Carrozzo – smarcato da un geniale filtrante di Michelotti. La squadra di Dolci meriterebbe il pareggio, ma nella ripresa si sbilancia eccessivamente e ne paga le conseguenze: dopo una bella presa a terra di Renzetti su Echel, il Murata – eccezionalmente guidato dall’area tecnica da Luciana Bergese – mette una seria ipoteca sul successo all’80’. Splendida combinazione nello stretto, impreziosita dalla suolata di Magnago per l’inserimento di Teixeira che griffa il raddoppio. Il Pennarossa si riversa in attacco e sfiora la rete con il terzo tempo di Isaraj, che non inquadra lo specchio per una manciata di centimetri. Sul fronte opposto, sfonda centralmente il Murata che manda in gol anche Del Vecchio, il quale si concede il lusso di saltare il portiere con un pallonetto prima di appoggiare in rete.

Domani i due posticipi del primo turno di Campionato Sammarinese 2024-25, in diretta streaming con commento in italiano su TITANI.TV.

Campionato Sammarinese 2024-25, 1. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Domagnano San Marino Academy Vandi (Cordani, Tura) – Borriello 30/08 2-1 Dogana Fiorentino Juvenes-Dogana Righi (Ercolani, Morisco) – Albani 30/08 0-0 Montecchio Libertas Cosmos Zani (Giannotti, Tuttifrutti) – Balzano 30/08 0-4 Domagnano Folgore Tre Fiori Andruccioli (Gallo, Lerza) – Ilie 30/08 1-2 Acquaviva Cailungo Faetano W. Villa (Ercolani, Sgrignani) – Ricciarini 31/08 0-1 Fiorentino Murata Pennarossa Hafidi (Tuttifrutti, Zaghini) – Beltrano 31/08 3-0 Montecchio Virtus San Giovanni Xhafa (Sapigni, Giannotti) – Piccoli 01/09 15:00 Domagnano Tre Penne La Fiorita Avoni (Cristiano, Battista) – Ucini 01/09 15:00 Montecchio

