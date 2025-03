Campionato San Marino. Il Tre Penne vola in Conference League, Murata battuto in una finale spettacolare

C’è l’accesso alla Conference League in palio nell’ultimo derby del Castello di Città della stagione. La vincente sarà sicura partecipante alla più giovane delle competizioni europee, la sconfitta deve sperare nella caduta de La Fiorita nella finale di Coppa Titano per entrare in Europa dalla porta di servizio.

Approccio prudente con una formazione abbottonata per il Tre Penne, che lascia la costruzione ai palleggiatori del Murata con l’intento di sfruttare gli ampi spazi del San Marino Stadium. Piano gara da rivedere dopo appena nove minuti per i campioni uscenti, che pagano dazio sull’iniziativa di Cunha, abile ad armare il letale mancino di Echel – a segno dal limite dell’area con un radente sul primo palo. L’incontro inevitabilmente si vivacizza ed il Tre Penne è pericoloso già due minuti più tardi, quando Pieri reclama un penalty dopo un contatto in area: tutto regolare per Beltrano. Il Murata è più concreto e chiama in causa Migani al 21’ con Cunha. I tifosi del Tre Penne restano col fiato sospeso sulla ripartenza avversaria sull’asse Cicarelli-Affonso: straordinario Lombardi nel vincere l’uno-contro-uno al limite dell’area. Dall’altra parte, una leggerezza in costruzione del Murata costringe Vasconcellos a spendere un’ammonizione che regala a Righini un piazzato dalla lunetta. Lo specialista sceglie la conclusione sul palo del portiere, con Benedettini che accompagna il pallone fuori con lo sguardo.

La partita cambia volto al 34’, quando il Murata resta in dieci uomini. Grave leggerezza dei Bianconeri, che subiscono una ripartenza sugli sviluppi di un corner a sfavore: il resto lo fa Santos, facendo battere il pallone a terra e permettendo così a Pieri di superarlo nell’allungo. A quel punto, l’intervento falloso del terzino non può che essere sanzionato con il cartellino rosso. Di lì a cinque minuti il Tre Penne ha la palla del pareggio proprio con Pieri, ma l’attaccante si perde sul più bello. Ancor più ghiotta l’opportunità sul destro di Vandi, che al 44’ si ritrova premiato da un rimpallo ma schiaccia troppo il destro dal cuore dell’area. Dopo quattro minuti di recupero, il Murata porta il minimo vantaggio all’intervallo.

Nella ripresa Ceci vara il 4-2-4 inserendo Dormi e Ceccaroli per Poggi e Battistini. Il Murata replica richiamando in panchina Echel che lascia spazio a Santana. Il Tre Penne impiega poco più di cinque minuti ad impattare: sul secondo corner consecutivo calciato a rientrare da Righini, il terzo tempo di Badalassi è inarrestabile: colpo di testa perentorio per la 29° rete del suo campionato. In questa fase sono i campioni uscenti a spingere, forti anche dell’uomo in più: Pieri pecca di egoismo al 55’, calciando alto dopo un’azione personale. Un attimo dopo lo scoccare dell’ora di gioco, invece, è decisivo Benedettini sulla sventola dalla distanza di Dormi. Il Murata è però tutt’altro che arrendevole: Cunha, passato a fare il terzino dopo l’espulsione di Santos, si sgancia in proiezione offensiva chiamando in causa Migani. Sulla respinta è lo stesso esterno a riproporre per Raul Ura, che calcia a botta sicura ma trova il miracoloso riflesso dell’estremo difensore del Tre Penne.

Nel finale di tempi regolamentari le squadre si allungano, favorendo la crescente spettacolarità dell’incontro. Arriviamo così al 75’, quando Ceccaroli controlla al limite dell’area sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sfiorando l’incrocio dei pali più lontano. Botta e risposta a cavallo dell’85’: prima il grande intervento di Benedettini, che con il braccio di richiamo neutralizza il mancino a giro di Dormi. Sul fronte opposto la ripartenza sull’asse Peters-Ura libera l’azione personale di quest’ultimo, che incrocia col destro dal limite per spedire di un soffio a lato. Nel corso del primo minuto di recupero Ceccaroli saggia i riflessi di Benedettini, attento ad uscire sui piedi di Pieri – cercato da uno scatenato Dormi. È l’ultimo episodio prima del duplice fischio di Beltrano: per decidere la finale dei play-off di Campionato Sammarinese BKN301 sono necessari infatti i tempi supplementari.

A partire meglio negli extra-time è il Murata, che libera il destro di Ura dal limite. È però il Tre Penne ad avere la prima grande opportunità per segnare: Ceccaroli impatta perfettamente il traversone di Vandi, ma il suo colpo di testa si spegne di un soffio sopra l’incrocio dei pali. L’ala sammarinese è protagonista anche al 101’, quando – servito da Dormi – mette a sedere un avversario per presentarsi davanti a Benedettini, monumentale nell’attacco alla palla per salvarsi in corner. E proprio su un successivo, contestato calcio d’angolo il Tre Penne opera il soprasso: ancora Badalassi sul primo palo, stavolta sul destro di Scarponi, per il gol fotocopia che avvicina i campioni uscenti alla prossima Conference League. Il Murata è alle corde, sotto di una rete e di un uomo: la mossa della disperazione è Cecconi, cui appellarsi per l’ultimo quarto d’ora. Intanto, Benedettini nega a Dormi il colpo del K.O. un attimo prima che Scarponi – già ammonito – si lasci andare ad un fallo tattico nelle metà campo avversaria, ristabilendo suo malgrado la parità di effettivi in campo. Si fa bastare un pallone, il Murata, per ristabilire l’equilibrio anche nel punteggio: sugli sviluppi di un calcio di punizione di Cicarelli è Cecconi a risolvere un flipper nell’area del Tre Penne, per depositare in fonda al sacco il pallone del 2-2. Non è però l’ultima emozione dell’incontro, perché nel corso del 120’ Ceccaroli mette al centro dove Pieri incorna di testa per il definitivo 3-2 che spedisce la squadra di Stefano Ceci – all’ultima sulla panchina biancazzurra – ai preliminari di UEFA Conference League 2024-25.

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, Finale dei play-off | Murata-Tre Penne 1-1 (2-3 d.t.s.)

MURATA

Benedettini; Giaretta (dal 105’ Toccaceli), Vasconcellos, Petillo, Santos; Cicarelli, Peters (dal 105’ Grieco), Gaiani (dal 106’ Cecconi); Echel (dal 46’ Santana), Cunha, Affonso (dal 52’ Ura)

A disposizione: Gueye, Vitaioli, Gjorretaj, Rastelli

TRE PENNE

Migani; Nigretti, Lombardi, Rosini, Poggi (dal 46’ Dormi), Vandi; Battistini (dal 46’ Ceccaroli), Righini (dal 75’ L. Gasperoni), Scarponi, Pieri; Badalassi

A disposizione: Zeka, Magrotti, Giovagnoli, Cecchetti, Zafferani, A. Gasperoni

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Michele Beltrano

Assistenti: Francesco Lunardon ed Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Raffaele Delvecchio

Marcatori: 9’ Echel, 51’, 104’ Badalassi, 118’ Cecconi, 120’ Pieri

Ammoniti: Vasconcellos, Scarponi, Nigretti, L. Gasperoni, Giaretta, Pieri

Espulsi: Santos, Scarponi (doppia ammonizione), Lombardi

FSGC | Ufficio Stampa