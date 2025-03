Campionato San Marino. Murata, Cecconi ha rotto il ghiaccio: ‘Ai playoff saremo la mina vagante’. E punta ai 20 gol

Contro il Pennarossa l’attaccante Giacomo Cecconi ha segnato la prima rete in maglia Murata, il club in cui è passato dal Tre Fiori al mercato di gennaio (contratto biennale): ora il suo bottino è di 12 reti (15 con i tre nella Coppa Titano). “Mi piacerebbe arrivare a 20, sarà difficile ma ci provo con tutte le mie forze – spiega il bomber riminese dal passato in serie C e serie D – non tanto per me quanto per la squadra che è la cosa più importante”.

Quali sono le tue condizioni fisiche?

“Al mio arrivo al Murata non ero al top, mi sono abituato ai diversi carichi di lavoro, ci ho messo un po’ di tempo a trovare la forma migliore. Adesso sto molto bene. Ho trovato un ambiente sano, un gruppo unito, bravi ragazzi che hanno voglia di crescere ed ai quali voglio essere di aiuto. Ci allena un tecnico molto bravo come Beppe Angelini, grande conoscitore del calcio oltre che una bravissima persona, un allenatore esperto da cui i giovani possono imparare molto, di sicuro il migliore di tutti nel campionato sammarinese. Sono molto contento della mia scelta”.

Cecconi finora non è stato molto servito con cross dal fondo…

“E’ vero, ma ci stiamo lavorando. Comunque il Murata ha altre risorse, ad esempio una delle mie caratteristiche è salire a raccordare il gioco, aprire gli spazi per gli inserimenti dei compagni o per arrivare alla conclusione io stesso in area come ho fatto contro il Pennarossa. La squadra sta giocando bene, sviluppiamo una certa mole di gioco ma dobbiamo fare di più negli ultimi sedici metri, nell’ultimo passaggio, nell’assist al compagno. Ho fiducia che che in questa seconda parte di stagione miglioreremo sotto questo aspetto. Stiamo facendo esperienza”.

Cecconi, dove può arrivare il Murata?

“Siamo al sesto posto in classifica, a cinque punti dal Tre Fiori e, alle spalle, della Juvenes Dogana. Il primo obiettivo è consolidare la posizione attuale, quello più ambizioso mettere la freccia e scavalcare la mia ex squadra. Abbiamo lo scontro diretto, ci proveremo, del resto uno dei nostri obiettivi è battere una squadra di prima fascia e ancora non ci siamo riusciti. In virtù del regolamento, arrivare ai playoff al quinto posto significherebbe approdare direttamente ai quarti con il vantaggio di due risultati su tre nel doppio confronto: sarebbe un traguardo ottimo per la nostra squadra che ha una età media assai bassa. E’ una sfida che vogliamo giocarci fino in fondo. Nei playoff inizia poi un altro campionato, vogliamo essere la mina vagante e toglierci delle soddisfazioni”.

Adesso affrontate la Folgore e poi la Juvenes Dogana…

“Entrambi sono ossi duri. La Folgore viene da una vittoria squillante con quattro punti in due partite, gioca bene e schiera giocatori di qualità, è allenata da un mister esperto come Lasagni. Abbiamo visto già che non ci sono partite scontate e il primo tempo contro il Pennarossa lo ha dimostrato”.

Per chiudere, chi vincerà il campionato?

“La Fiorita anche perché nella Virtus per un periodo mancherà l’infortunato Buonocunto, il giocatore più forte del campionato”.

