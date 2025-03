Campionato San Marino. Murata-Pennarossa 3-0: Esordio vincente per i bianconeri di Capovilla

La prima partita di campionato per il Murata, del patron Capovilla, si conclude con una vittoria netta per 3-0 contro il Pennarossa. Il risultato è frutto di una partita fisica e condizionata dal caldo, che ha reso difficile il gioco per entrambe le squadre.

Il Murata, che ha dominato il possesso palla, riesce a sbloccare il risultato al 17′ del primo tempo grazie a un gol di Magnano. Nonostante diversi tentativi da parte di Echel per raddoppiare, il Pennarossa risponde con azioni pericolose di Cobo e Carrozzo, ma il portiere Benedettini si dimostra sempre pronto a difendere la porta.

Il secondo tempo vede l’ingresso in campo di Teixeira, che al 35′ segna il secondo gol su assist di Echel, mettendo al sicuro il risultato. Poco dopo, Del Vecchio chiude definitivamente la partita con un pallonetto che supera il portiere avversario, portando il punteggio sul 3-0.

Il Murata conquista così i primi tre punti della stagione, con una prestazione convincente sotto la guida della coach Luciana Bergese, che ha sostituito lo squalificato Mister Grassi.

Formazioni:

– Murata: Benedettini (C), Costa, Passos, Peters, Giarretta, De Oliveira, Pilegis, Daguer, Echel, Pineschi, Magnano.

– Pennarossa: Renzetti, Martini, Montalti, Ricci, Fadel, Azzurro, Isaraj (C), Cobo, Carrozzo, Michelotti, Gavelli.

Reti:

– Magnano (17′ pt), Teixeira (35′ st), Del Vecchio (41′ st)

Ammoniti:

– Echel, Montalti

Cronaca della partita:

– Primo tempo: Il Murata apre le marcature al 17′ con Magnano. Il Pennarossa cerca di reagire, ma Benedettini para con sicurezza.

– Secondo tempo: Teixeira raddoppia al 35′ e Del Vecchio chiude il match al 41′. Il Murata gestisce il vantaggio e porta a casa la vittoria.