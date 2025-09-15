Campionato San Marino. Tre Fiori e Domagnano calano il poker e salgono a punteggio pieno

Inequivocabile successo per il Tre Fiori che dà continuità ai tre punti ottenuti al debutto, rifilando un poker al San Giovanni nel corso della prima frazione di gara – quando, di fatto, la partita è andata in archivio. Servono meno di cento secondi ai Gialloblù per sbloccare il risultato, grazie alla bordata di Bernardi – attivato dall’intelligente ed elegante velo di Prandelli su tracciante di Pini. Più turbolenta l’azione del raddoppio, con un pallone impazzito in area rossonera che viene trasformato in oro da Benedettini all’8’. Altre due reti maturano dopo la mezz’ora: Prandelli firma il 3-0 sottomisura, sfruttando il grande lavoro di Scarcella e gli ampi spazi concessi dalla retroguardia del San Giovanni. Il poker è a cura di Benedettini, che al 38’ scende in corsia e fulmina Casadei sul primo palo. Nella ripresa le reti restano inviolate, nonostante non manchino occasioni da gol.

In vetta con Tre Penne e Tre Fiori, sempre a punteggio pieno, c’è anche il Domagnano. Dopo le quattro reti rifilate al Pennarossa, i Lupi ne hanno messe a segno addirittura cinque con la Libertas. Granata troppo piatti sul taglio di Bonetti, imbeccato coi tempi giusti da Santi per la rete d’apertura al 18’. È innegabile invece la complicità di Alessandro Maggioli nella circostanza che regala il momentaneo pareggio ad Osayande in avvio di ripresa. Il Domagnano continua a farsi preferire ed Amati pesca dalla panchina le carte del successo: Perazzini sbuca alle spalle di tutti, su corner di Fusco, per il nuovo vantaggio. All’82’ è Babboni a siglare il terzo centro, sfruttando la strepitosa giocata individuale di Bonetti. Impiega però meno di 30” la Libertas a riaprire il punteggio, mandando nuovamente a segno Osayande. A spingere i Giallorossi verso la vittoria è anche il rocambolesco episodio che vuole Manzaroli decisivo nella doppia accezione: prima con un’uscita in extremis a neutralizzare un contropiede avversario, poi nella sciagurata gestione del pallone – finito a Perazzini per una doppietta da ricordare. A rendere superlativo il poker del Domagnano è capitan Buda, a referto con un destro di potenza e precisione che si infila all’incrocio dei pali ed anticipa di una manciata di secondi il triplice fischio.

Nel pomeriggio delle doppiette, quella di Ben Kacem vale il primo successo stagione del Fiorentino. L’attaccante, tornato in Rossoblù dopo le esperienze con Pennarossa, Libertas e Cosmos, si riscopre decisivo contro una delle due ex squadre. Splendida la rete del vantaggio, maturato con un attacco alla profondità sul lancio di Bottoni ed un perfetto stop a seguire per tagliare fuori l’improvvida uscita di Lazzarini. Un grave errore nella gestione del possesso palla al limite della propria area da parte di Ricci, invece, costa i progetti di pareggio del Pennarossa. All’86’, infatti, Diop ruba palla al limite dell’area e regala a Ben Kacem l’assist del raddoppio a porta vuota.

Questo il quadro completo della seconda giornata di Campionato Sammarinese:

SQUADRA SQUADRA DATA ORA LUOGO San Marino Academy La Fiorita 12/09 0-5 Montecchio Virtus Folgore 12/09 2-1 Acquaviva Cailungo Murata 13/09 1-1 Acquaviva Faetano Tre Penne 13/09 0-6 Montecchio Juvenes-Dogana Cosmos 13/09 1-0 Dogana Domagnano Libertas 14/09 5-2 Domagnano Fiorentino Pennarossa 14/09 2-0 Montecchio Tre Fiori San Giovanni 14/09 4-0 Dogana Evidenziata in verde la partita trasmessa in diretta anche su FIFA+

